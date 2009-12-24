Уполномоченный призывает Президента ветировать закон

Правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики Юрий СУХОВ обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой наложить вето на принятый Верховной Радой закон о переносе сроков вступления в силу Законов Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", "Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения".

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Ю.СУХОВА.

"Ситуация, сложившаяся в Верховной Раде Украины относительно вступления в силу с 1 января 2010 г. нового антикоррупционного законодательства, напоминает красиво спланированную акцию по блокированию процедуры внедрения эффективного антикоррупционного законодательства", - считает Ю.СУХОВ.

По его мнению, у депутатов при голосовании за закон о переносе срока вступления в силу антикоррупционных законов "желания жить в коррупционном беспорядке победило над патриотизмом, здравым смыслом и обещаниями бороться с коррупцией, которые в последнее время, с приближением выборов, вдоволь раздаются кандидатами".

Ю.СУХОВ считает показательным, прежде всего, голосование депутатов фракции Партии регионов. "Обидно, что владельцы государственной резиденции "Межигорье", в который раз поставили свои частные интересы на одни весы с будущим государства. Каждый, а их именно 241, является чистосердечным декларированием своей причастности к коррупции в государстве. Каждый из них, не осознавая того, сказал – "Да. Я коррупционер", - считает правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики.

"Как специально уполномоченное лицо из антикоррупционной политики я прилагал максимум усилий для создания необходимых механизмов внедрения новых антикоррупционных законов. И со всей ответственностью заявляю: других оснований для такого решения не было. Сразу после знаменитого голосования я призвал Президента Украины, председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины применить его конституционное право вето к вышеупомянутому закону", - заявляет Ю.СУХОВ.

По его мнению, в то время, когда народные избранники заботятся о своих собственных интересах, остается надежда только на право Президента, который осознает, как пострадает имидж Украины на международной арене, и какой шаг предпримет государство в сторону внесения его в черный список FATF. "Надеюсь, что здравый смысл, дальновидность и патриотизм Президента Украины будут способствовать ветированию данного закона", - отмечает Ю.СУХОВ.