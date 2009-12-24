Анонс на 25 декабря

Премьер-министр Юлия Тимошенко посетит Полтаву. (ВИЗИТ ОТМЕНЕН - ред.)

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Апелляционный суд г. Киева рассмотрит уголовное дело одного из учредителей ГИСК «Элита-Центр» Игоря Цыганко. 16 марта 2009 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Игоря Цыганко к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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На портале ЛИГА.net состоится Интернет-конференция экс-министра финансов Украины Виктора Пинзеника на тему: "Экономический кризис по-украински. Последствия, уроки, перспективы".

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На портале ЛИГА.net состоится Интернет-конференция председателя правления банка "Крещатик" Дмитрия Гриджука на тему: "Возможен ли успех в эпоху кризиса?"

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11-00 - в медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится круглый стол на тему: «Экономические итоги 2009 года». Участники: директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина; исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; экс-заместитель председателя НБУ Сергей Яременко; президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило (ул.Сретенская, 2/8). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям. Телефон: (068) 346 39 41.

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Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку качества и безопасности продовольственных товаров накануне новогодних праздников в г. Киеве.

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Состоится брифинг на тему: «Восстановится ли банковская система Украины в 2010 году?». В программе: анализ показателей доходов, расходов и прибыли коммерческих банков; прогноз динамики кредитов и депозитов физических и юридических лиц; прогноз динамики проблемных кредитов. Участник: Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB».

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Состоится церемония открытия памятной доски бывшему министру транспорта и связи Украины, Герою Украины Георгию Кирпе. В торжествах примут участие первый президент Украины Леонид Кравчук, народный депутат Украины Иван Плющ, генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил Костюк и другие.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новые медиа и выборы в регионах: всеукраинская Twitter-трансляция финальной стадии президентских выборов в регионах Украины». Проект Twitter-трансляции призван предоставить журналистам местных и общенациональных СМИ, а также представителям наблюдательных миссий оперативную и первичную информацию о ходе президентских выборов в регионах Украины. Организаторы сообщат об идеологии проекта, его технических особенностях, состоится презентация специального сайта проекта, а также объявлены специальные хеш-тэги трансляции президентских выборов, за которой смогут наблюдать все пользователи микроблогингового сервиса Twitter. Участники: Константин Квурт, председатель Правления МОО «Интерньюз-Украина», Андрей Кулаков, директор по программной деятельности МОО «Интерньюз-Украина», Виталий Мороз, руководитель департамента из новых медиа МОО «Интерньюз-Украина» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Аккредитация на месте по журналистским удостоверениям или по телефонам: 067-243-63-55, 044-458-44-40, или по e-mail osushytska@internews.ua.

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Пресс-конференция на тему: «Финансовые итоги года». Участники: Сергей Яременко, экс-заместитель председателя НБУ; Виктор Лисицкий, экс-руководитель группы советников НБУ, член Совета предпринимателей при КМУ; Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Эрик Найман, независимый финансовый эксперт («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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Будет работать “горячая линия” КМУ при участии зам.председателя ГНА Украины Сергея Лекаря. Телефон прямой линии: 254-05-65. В 13-40 - брифинг для представителей СМИ. Речь пойдет об итогах работы подразделений налогообложения физических лиц государственной налоговой службы, принципах декларирования доходов в 2010 году, внедрении нового антикоррупционного законодательства.

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Пресс-конференция на тему: "Рост государственного долга: углубление кризисных явлений в экономике". Участники: глава Переяслав-Хмельницкой райгосадминистрации Валентина Усик; ректор Белоцерковского аграрного университета Анатолий Даниленко (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская 8/5А).

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