Главное на 24 декабря (вечер)

Финансы

Дефицит платежного баланса Украины за январь-ноябрь 2009 года, по предварительным данным, составил 13,505 млрд. долл., что в 11,7 раза больше, чем за январь-ноябрь 2008 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

За 11 месяцев т.г. дефицит текущего счета составил 1,251 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 12,508 млрд. долл. за аналогичный период 2008 года. Дефицит сократился благодаря резкому сокращению отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в 7,6 раза - до 1,9 млрд. долл. против 14 млрд. долл. в январе-ноябре 2008 года.

За январь-ноябрь т.г. отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 12,254 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 11,358 млрд. долл.

В НБУ отмечают, что формирование дефицита финсчета в текущем году обусловлено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций и лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора новыми привлечениями.

По данным Нацбанка, в ноябре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 0,641 млрд. долл. (в октябре т.г. – 0,691 млрд. долл.). Текущий счет в ноябре был сформирован с дефицитом 0,240 млрд. долл. (в октябре т.г. профицит составил 0,099 млрд. долл.), а дефицит финансового счета уменьшился почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем - до 0,401 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса в ноябре полностью профинансирован за счет резервных активов, объем которых по состоянию на 1 декабря 2009 года составил 27,3 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,3 месяца будущего периода.

В январе-ноябре 2009 г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг Украины, составил 166,6 млрд. грн., что на 1% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В среднем одно предприятие реализовало услуг на сумму 3 млн. 285,2 тыс. грн. Значение этого показателя было наибольшим на предприятиях Киева, Севастополя и Одесской области (соответственно, 11 млн. 418,2 тыс. грн., 5 млн. 501,6 тыс. грн., 4 млн. 497,2 тыс. грн.), наименьшим – на предприятиях Хмельницкой области (1 млн. 218,4 тыс. грн.).

В ноябре т.г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 15,6 млрд. грн., что на 4% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

В ноябре в структуре объема реализованных услуг больше половины (56,9%) составляла услуги транспорта, почты и связи, больше четверти (27,2%) – услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям. Объем услуг, реализованных предприятиями г. Киева, Одесской и Донецкой обл. составлял больше половины (54,8%) общего объема реализованных услуг.

В сферах торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования в ноябре 2009 г. предприятия реализовали услуги в рыночных ценах на 110,7 млн. грн., что на 15% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, населению – 36,4 млн. грн., на 13,5% меньше; в сфере деятельности гостиниц и ресторанов – на сумму 152 млн. грн., что на 31% меньше, по сравнению с ноябрем 2008 г., населению – 115,9 млн. грн., на 30% меньше; в сфере транспорта и связи – на сумму 9,739 млрд. грн., что на 2% больше, по сравнению с ноябрем прошлого года, населению – 2,56 млрд. грн., на 1% больше.

Банк «Надра» приостановил выплаты по депозитным и текущим счетам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

«Принимая во внимание информацию о решении Кабинета министров Украины относительно перевода депозитов вкладчиков банка «Надра» в «Родовид Банк» и последующей выплаты депозитов через этот банк, с 24 декабря банк «Надра» приостанавливает выплаты средств с депозитных, карточных и текущих счетов клиентов – физических лиц по любым программам, кроме зарплатных проектов, – до принятия Национальным банком Украины и Кабинетом министров Украины окончательного решения по переводу депозитов вкладчиков в другое финучреждение”, - говорится в сообщении.

Приостановка выплат клиентам банка «Надра» также обусловлена технической необходимостью подготовки реестров вкладчиков для передачи в другой банк.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9585/7,9690 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9615/7,9660 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9570/7,9680 грн./долл.

об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9650 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2660/0,2665 грн./рубль, а к 12:00 цены выросли до 0,2658/0,2660 грн./рубль. К закрытию цены достигли текущего максимума - 0,2685/0,2687 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,68 рублей за доллар (-0,69).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4325/1,4415 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4292/11,4475 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,4345/11,4430 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 11,4530/11,4715 грн./евро.

Агропром

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует решение Верховной Рады о продлении моратория на продажу земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общения с жителями Днепропетровска.

«Я утверждаю, что это неправильный тезис, неправильная дорога», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что это не рыночный подход.

«Почему мы живем в стране феодализма, когда из Киева перстом указывают, что вот есть гектар земли, но ты им распоряжаться не будешь», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он добавил, что не понятно, почему в таком случае из Киева не идут указания о собственности квартир, автомобилей людей.

«Почему сегодня премьер руководит вашим земельным наделом?», - спросил глава государства.

Он также отметил, что за последний год практически в каждой области от 1,2 до 2 тыс. га сельскохозяйственных угодий были выведены из оборота через фиктивные операции.

Международные новости

Самая большая страна Восточной Европы, входящая в Европейский Союз, впервые в истории вошла в шестерку крупнейших экономик Евросоюза, объединяющего 27 государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на данные Евростата.

Перед поляками, вступившими в Евросоюз в 2004 году, оказались только страны так называемой Большой пятерки с населением больше, чем Польша: Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания.

«Такой большой прыжок Польша сделала благодаря тому, что стала единственной страной ЕС, сохранившей экономический рост во время экономического кризиса», - сказала изданию пресс-секретарь Еврокомиссии по делам экономики Амелия ТОРРЕС. Так, в текущем году ВВП 38-миллионной Польши с учетом реальной покупательной способности составит 535 млрд. евро.

В то же время издание отмечает, что хуже выглядит позиция Польши при учете курсов валют.

«Здесь в рейтинге стран ЕС Польша не продвинулась вперед», - написала газета, отметив, что, несмотря на экономический рост, национальная валюта подешевела к евро.

По данным издания, в текущем году ВВП Польши в пересчете на евро составит 309 млрд. евро (в прошлом году - 362 млрд. евро), что меньше, чем в 6-миллионной Голландии (574 млрд. евро) и 10-миллионой Бельгии (339 млрд. евро).

(УНИАН)