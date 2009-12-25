ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Российская ММВБ получит контрольный пакет ПФТС», в котором пишет - принято окончательное решение о продаже контрольного пакета акций биржи ПФТС российской фондовой площадке ММВБ. Этому событию предшествовали почти полуторагодичные переговоры и многократные попытки некоторых участников рынка сорвать сделку…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/rossijskaja-mmvb-poluchit-kontrolnyj-paket-pfts-135750/

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Также «Дело» в материале «Что нового в проблемных банках (21 - 25 декабря)» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/banki/chto-novogo-v-problemnyh-21---25-dekabrja-135744/

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«Дело» в публикации «Таможенники не дают работать металлургам» пишет - Украинская ассоциация металлотрейдеров (УАМ) обвиняет Государственную таможенную службу в препятствиях импорту металлопродукции…

http://delo.ua/biznes/kompanii/tamozhenniki-ne-dajut-metallurgam-135748/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Трубное дело» пишет – премьер-министр решила помочь предпринимателю Виктору Пинчуку с разрешением проблем на российском рынке труб. В распоряжении издания оказалось ее письмо к главе правительства РФ Владимиру Путину, в котором она просит продлить квоту на беспошлинный импорт украинских труб, крупнейшим поставщиком которых является компания "Интерпайп". Отмена квотирования угрожает компании потерей основного рынка сбыта…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1298864

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Гривна держит планку» пишет – стабилизация курса доллара в районе 8 грн/$ вселила в банкиров уверенность, что гривня сохранит позиции и до завершения президентских выборов. Движение курса национальной валюты после марта зависит от политики нового главы Нацбанка, который может согласиться на масштабную эмиссию гривни и, как следствие, ее девальвацию. При этом банкиры считают, что при отсутствии негативных внешних шоков в долгосрочной перспективе гривню ожидает укрепление до 6,8 грн/$…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1298862

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Wizz Air решили больше не наливать» пишет - после скандала с украинскими пассажирами венгерская авиакомпания Wizz Air начала терять крупных деловых партнеров. Вчера поставщик авиатоплива компания "Укртатнафта" заявила об исключении перевозчика из числа своих контрагентов и прекращении отгрузки авиатоплива Wizz Air. Как утверждают в "Укртатнафте", таким образом компания выражает протест против немотивированно агрессивных действий Wizz Air по отношению к пассажирам. В самой авиакомпании поступок поставщика назвали "беспрецедентным и шокирующим"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1298871

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Издание «Экономические известия» в публикации «От транша к траншу» пишет – в условиях кризиса бюджет из спонсора превратился в пылесос, который перекачивает деньги на предвыборную кампанию Юлии Тимошенко. Все приключения пылесоса подробно описывал Секретариат Президента, а Нацбанк больше занимался защитой от обвинений. В итоге экономика осталась почти без присмотра…

http://eizvestia.com/fin/full/4188147

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«Экономические известия» в публикации «Фондовый рынок устал дрожать» пишут - уходящий год на фондовом рынке его игроки сравнивают с контрастным душем, но считают в целом удачным, поскольку темпы его восстановления оказались одними из самых высоких в мировой истории…

http://eizvestia.com/fin/full/4188144

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«Газета по-киевски» в материале «ОНИ РАБОТАЮТ, А он – в отпуске» пишет – скульптор Скритуцкий, общественник Гнап, адвокат Соловьева, вечно отсутствующий мэр Черновецкий и заммэра Добруцкий – пятерка киевлян, чьи инициативы или их отсутствие были заметны в столице. Отобранные изданием люди – не герои, а скорее приметы времени. Времени апатии в Киеве. А отпуска мэра уже давно напоминают бесконечный мыльный сериал…

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/25/064758.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Вкладчикам выдают не больше 150 тысяч» пишет - банк «Надра» прекратил все выплаты вкладчикам, и дальнейшая их судьба не ясна. Газета исследует ситуацию с выплатами депозитов…

http://www.segodnya.ua/news/14104074.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Мировой кризис завершился?!» пишет О шести признаках выздоровления мировой экономики: фондовом рынке, индикаторах продаж и потребления, возможных дефолтах, бюджетных дырах. Аналитический обзор…

https://economics.unian.net/rus/detail/30910

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сертификаты «необязательного» качества отменены» пишет - Кабмин исключил из перечня подлежащих сертификации продуктов 17 позиций. Аргумент – не стоит мешать бизнесу развиваться. Лидерам рынка бояться нечего, но, а как же потребитель?..

https://economics.unian.net/rus/detail/31006

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Ни расчетов, ни товаров» пишет – арестованы счета антикризисного центра Германа Стерлигова. Иск к центру подан на 9,2 млн. руб., официальные сайты проекта заблокированы, арестованы его счета, но на них оказалось всего несколько тысяч рублей…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/25/222231

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Издание «Известия» в публикации «Больше бумажек.net» пишет – к 2015 году Россия должна полностью перейти на электронный документооборот. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Большинство контактов граждан с государством - справки, согласования, штрафы - будут происходить через интернет или электронные терминалы. Губернатор Кировской области Никита Белых сообщил "Известиям", что готов полностью перейти на электронный документооборот хоть завтра. Мешает одно: пока непонятно, по какой схеме внедрять новые технологии…

http://www.izvestia.ru/russia/article3136921/

(УНИАН)