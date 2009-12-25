Ющенко предлагает ввести ограничения для граждан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что создание законодательного механизма по недопущению злоупотреблений гражданством Украины является одним из принципиальных государственных заданий, и предлагает ввести определенные ограничения для граждан Украины, имеющих двойное гражданство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Служба по вопросам гражданства Секретариата Президента Украины напоминает, что в государстве действует принцип единственного гражданства. Законом Украины «О гражданстве» предусмотрено прекращение гражданства Украины, как по собственному желанию лица, так и по представлению органов государственной власти, в частности, в случае добровольного получения иностранного гражданства.

Интенсивность миграционных процессов в мире значительно увеличила количество людей, имеющих двойное гражданство, что утверждает правовую связь гражданина сразу с двумя государствами, что может привести к вмешательству во внутренние дела другого государства под предлогом защиты своих граждан.

Есть вероятность, что прохождение государственной, воинской службы, службы в правоохранительных органах лиц, имеющих, кроме украинского, и иностранное гражданство, угрожает национальной безопасности государства. Злоупотребление такими лицами правом на социальное обеспечение, уклонение ими от налогообложения; выезд этих лиц в страну, гражданство которой они также имеют, способствует невозможности привлечения их к ответственности за совершение в Украине преступления.

Президент Украины уделяет значительное внимание вопросу совершенствования механизма предотвращению случаев двойного гражданства. Поэтому глава государства внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гражданства» и определил его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой (регистрационный номер 5318). Целью этого акта является совершенствование законодательного механизма предотвращения случаев двойного гражданства путем внесения изменений в законы Украины в сфере гражданства, государственной службы, государственной тайны, избирательного права, деятельности судебных, военных, правоохранительных органов Украины, и тому подобное.

В законопроекте, с учетом практики применения действующего закона «О гражданстве Украины», предложены изменения к 26 законам и Таможенному кодексу Украины. Эти изменения касаются совершенствования учета граждан Украины, имеющих другое гражданство (подданство), кроме украинского, расширение полномочий государственных органов, органов местного самоуправления в сфере гражданства, введение ограничений для прохождения государственной, воинской и др. службы лицами, которые одновременно с гражданством Украины находятся в иностранном гражданстве. Предлагаются ограничения в приобретении гражданства Украины в упрощенном порядке лицами, которые совершили преступления. Совершенствуется механизм и расширяются основания утраты гражданства Украины лицами, которые сознательно приобрели, кроме украинского, другое гражданство.

16 декабря 2009 года проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гражданства» был рассмотрен на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. По результатам рассмотрения комитет рекомендовал парламенту принять проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гражданства» в первом чтении.