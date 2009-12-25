Стив Джобс заработал 1 доллар за 2009 год

В этом году исполнительный директор Apple Стив Джобс отказался от причитающихся ему бонусов в пользу других топ-менеджеров, сообщает Дело.

Джобс получил в качестве зарплаты за 2009 год 1 доллар. Такой заработок Джобс традиционно получает по итогам каждого года своей работы, однако в этот раз ему не были начислены и бонусы, которые в прежние годы составляли сотни тысяч или миллионы долларов.

К примеру, в 2008 году сумма бонусов Джобсу составила 871 тыс. долларов. В 2009-м он получил лишь 4 тыс. в качестве компенсации за перелеты на своем частном самолете. Глава Apple сам отказался от бонусов, передав причитающуюся ему сумму другим топ-менеджерам корпорации.

При этом состояние Джобса значительно увеличилось за счет роста стоимости акций Apple в текущем году. В течение года бумаги компании подорожали на 42% до 202,1 доллара за акцию. С учетом того, что Стив Джобс владеет 5,5 миллионами долей в корпорации, стоимость принадлежащих ему бумаг выросла до 1,1 млрд долларов.

Стоит заметить, что глава Apple также владеет акциями Walt Disney, являясь одним из крупнейших акционеров медиакомпании. Его пакет составляет 7,4% и стоит 4,5 млрд долларов.

Стив Джобс основал Apple в 1977 году. В 2000-е годы он сделал свою компанию лидером технологического рынка США. Напомним также, что журнал Fortune назвал его в 2009 году "лучшим генеральным директором десятилетия".