Главное на 25 декабря (день)

Хроника дня

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Соцполитика

Работодатели заплатили свыше 200 млн. грн. долгов по зарплате

С начала 2009 года Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала с предприятий и организаций в принудительном порядке по судебным решениям более 200 млн. грн. долгов по заработной плате и другим выплатам, связанных с трудовыми правоотношениями.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

По словам министра, среди наибольших должников по исполнительным документам о взыскании задолженности по зарплате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями, в 2009 году были ГП «Химпром» (Харьковская область), «Укруглереструктуризация» (Донецкая область), ОАО «Селми» (Сумская область), Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей (Одесская область), КП ШКЗ «Звезда» (Сумская область), НИИ аэроупругих систем (АРК), ОАО ФСК «Море» (АРК), ГП Горловский химический завод» (Донецкая область), ГП «Артемуголь» (Донецкая область), ЗАО «Энергоуголь» (Донецкая область) и еще около двух десятков предприятий, задолженность которых составляет от 1 млн. до 10 млн. грн.

В целом, количество долгов по зарплатам, которые взыскали государственные исполнители в 2009 году, возросло на 21,3%.

При этом, по словам министра, если исходить из судебных решений, поступающих на принудительное исполнение в Минюст, промышленные регионы – Донецкая, Луганская, Харьковская и Одесская области - были в 2009 году наиболее злостными должниками по зарплате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями. На эти области приходилось более половины решений судов о взыскании зарплатных долгов, которые не были выполнены добровольно.

Финансы

Бюджет пополнился 247 млн. грн.

По итогам вчерашнего аукциона размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в бюджет Украины удалось привлечь 247,245 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В частности, в результате доразмещения ОВГЗ со сроком погашения 24 марта 2010 года (срок обращения 89 дней) было привлечено 40,662 млн. грн. по средневзвешенной ставке 23% годовых; 12 мая 2010 года (срок обращения 138 дней) – 39,152 млн. грн. под 26%; 17 ноября 2010 года (срок обращения 327 дней) – 30,821 млн. грн. под 26%; 31 октября 2012 (срок обращения 1041 день) – 136,611 млн. грн. под 26%.

Как сообщалось, в Государственный бюджет Украины на протяжении ноября 2009 года по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступили средства на общую сумму 331,30 млн. грн. (с начала года – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). С учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации банков, с начала 2009 года Министерство финансов разместило облигации на общую сумму 55 млрд. 843,97 млн. грн.

В ноябре т.г. Нацбанк осуществил операции по выкупу у банков государственных облигаций на общую сумму 3,30 млрд. грн. (по номинальной стоимости), с начала года - на общую сумму 32,32 млрд. грн. (по номинальной стоимости).

ТЭК

Нафтогазу "вернули" тендеры

Кабинет министров отменил свое постановление №767 от 24 июля, которым НАК «Нафтогаз Украины» разрешалось осуществлять закупку финансовых и других связанных с ними услуг вне положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, которое предусматривает проведение тендеров.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров (№1366 от 23 декабря), опубликованном на правительственном портале.

Также правительство отменило пункт 2 постановления правительства №237 от 11 марта, которым «Нафтогазу» разрешалось проводить тендеры по выбору финучреждений для привлечения кредитных средств с одним участником.

Розничные цены на бензины в Украине увеличились за неделю на 2%

С 18 по 25 декабря 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,7-2,6% (в среднем на 2,0%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 18 по 25 декабря 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 1,9% - с 5,87 грн./литр до 5,98 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 1,9% - с 6,41 грн./литр до 6,53 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 1,7% - с 6,92 грн./литр до 7,04 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 2,6% - с 5,69 грн./литр до 5,84 грн./литр

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

ЖКУ

Регулирование на рынке ЖКУ не решает проблем потребителя

Создание Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг (НКРКУ) - позитивная идея по контролю за действиями монополистов в сфере коммунальной теплоэнергетики, но в украинском варианте больше выглядит пятым колесом.

Такое мнение высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя разработанный МинЖКХ законопроект «О Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг в Украине».

По мнению эксперта, данный законопроект не решает главных проблем потребителя – в первую очередь возможность отказываться от услуг теплоснабжения в пользу альтернативных источников.

«Если следовать нормам этого документа, то потребитель все так же остается бесправным и ущемленным. Практически для простого украинца это будет означать, что он гипотетически сможет, если у него холод в квартире, добиться снижения цены на услугу или не платить за нее вообще, но будет по-прежнему сидеть с холодными батареями, не имея никакой возможности отключиться от централизованного отопления», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

Кроме того, по мнению главы АТКУ, сомнительным выглядит и обещание низких тарифов на ЖКУ благодаря новой централизованной системе контроля за тарифообразованием.

«В свете постоянного удорожания энергоресурсов и катастрофических темпов старения оборудования говорить о понижении цены тепла не приходится. При этом централизация всего процесса контроля за образованием тарифов, с учетом высокой степени коррупционной составляющей в тарифообразовании, создание НКРКУ может вылиться в централизацию теневых потоков в отрасли. И эту опасность создатели законопроекта не предусмотрели», - подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.

Эксперт отметил, что в целом законопроект «сырой» и содержит еще ряд «опасных» пунктов, которые могут «свести на нет» все положительные моменты от нормальной практики государственного регулирования монополий в ЖКХ. По его мнению, народные депутаты, которые будут дорабатывать этот документ, должны будут устранить их.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,98 грн./долл., курс незначительно понизился, по сравнению с 24 декабря.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 24 декабря, и сегодня составляет 11,37/11,53 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,43 грн./евро, по продаже – в пределах 11,46-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 24 декабря, повысился на 1,1% и составляет в среднем 0,2545 грн./рубль, продажи – на 0,6% – до 0,2657 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2630-0,2715 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,98 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева немного повысился, по сравнению с 24 декабря, и сегодня составляет 11,37/11,52 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,42 грн./евро, по продаже – в пределах 11,46-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 24 декабря, повысился на 2,7% и сегодня составляет 0,2557 грн./рубль, продажи – на 0,9% – до 0,2672 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2630-0,2715 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 25 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,966, к евро – 11,469447, к российскому рублю – 0,26616.