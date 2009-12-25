Главное на 25 декабря (вечер)

Финансы

Коммерческие банки Украины до 30 апреля 2010 года должны предоставить в Национальный банк Украины (НБУ) аудит и результаты стресс-тестирования за 2009 год.

Об этом сказано в постановлении Нацбанка №763 от 23 декабря 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

Документом предусмотрено, что стресс-тестирование будут проводить аудиторские компании, которые осуществляют аудит годовой финансовой отчетности коммерческих банков. В связи с этим НБУ обязал коммерческие банки внести соответствующие изменения в договора, заключенные с аудиторскими компаниями.

В рамках стресс-тестирования аудиторская компания должна провести оценку достаточности резервов и капитала банка, а также оценку кредитного портфеля банка. Информация о кредитных операциях должна быть предоставлена в нескольких разрезах: по данным банка, по данным аудиторской проверки, осуществленной в соответствии с требованиями Нацбанка, а по результатам аудиторской проверки с учетом компонента стресс-тестирования.

Банки, которые по результатам проведенного аудита будут нуждаться в докапитализации, обязаны до 1 июня 2010 года подать в Нацбанк программу капитализации. В ней должно быть предусмотрено увеличение капитала банка до 1 июля 2010 года в сумме, необходимой для достижения адекватности капитала не менее 10% по данным результатов аудита. Также банки должны подать регулятору программу капитализации, которая предусматривает увеличение капитала банка до 1 января 2011 года в сумме, необходимой для достижения адекватности капитала не менее 10% с учетом результатов стресс-тестирования и/или план мероприятий по снижению кредитных рисков банка.

НБУ обязал банки в договорах с аудиторскими компаниями предусмотреть предоставление руководством банка аудитору письменного подтверждения полноты и достоверности отображения банком всех требований и обязательств в его формах годовой финансовой отчетности за 2009 год. Также аудитору должен быть обеспечен доступ к материалам последней инспекции банка, которую провел Нацбанк.

Кроме того, в договорах должно быть предусмотрено право Национального банка Украины ознакомить представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка с результатами оценки достаточности резервов и капитала коммерческих банков.

В 2010 году к тендерам по размещению депозитных сертификатов Национального банка Украины не будут допускаться банки, которые нарушают норматив обязательного резервирования.

Это предусмотрено в проекте Генерального договора об участии в тендерах по размещению депозитных сертификатов, разосланного Нацбанком коммерческим банкам, который имеется в распоряжении УНИАН.

«Национальный банк имеет право не допускать банк к участию в тендерах в случае необеспечения выполнения требований относительно установленных нормативов обязательного резервирования», - говорится в проекте договора.

В случае, если банк не перечислит средства за приобретенные депозитные сертификаты в день проведения тендера, НБУ вправе аннулировать заявку банка на размещение депозитных сертификатов и в дальнейшем не допускать его к участию в проведении тендера на протяжении шести месяцев.

По данным НБУ, объем операций по мобилизации средств, которые проводил Нацбанк в ноябре т.г., составлял 7,1 млрд. грн. (с начала года - 85,8 млрд. грн.), объем операций по рефинансированию банков - 1,2 млрд. грн. (с начала года - 61,4 млрд. грн.).

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9550/7,9680 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9520/7,9665 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в Европе и США празднуют католическое Рождество, в связи с этим торги по доллару и евро проходили с минимальной активностью, а все сделки были возможны только валютированием ТОМ.

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара на ТОМ’е по курсу 7,9650 грн./долл., а также продавал на аукционе для физлиц по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,47 грн./евро и по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,71 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2695/0,2705 грн./рубль, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2696/0,2704 грн./рубль. К закрытию торгов котировки не изменились. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился и составил 29,5950 рублей за доллар (+0,02).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на уровне 1,4366/1,4375 долл./евро. Рынок евро-гривня на ТОМ’е открылся индикативными котировками 11,4280/11,4540 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,4595/11,4820 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне остались на том же уровне.

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие решения Кабинета министров о передаче дочерней компании НАК “Нафтогаз Украины” имущества государственных газораспределительных сетей.

Об этом идет речь в указе В.ЮЩЕНКО от 23 декабря 2009 года “Об остановке действия постановления Кабинета министров Украины от 10 июня 2009 года № 775”, текст которого размещен на сайте главы государства.

Кабинетом министров Украины 10 июня 2009 года издано постановление № 775 “О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей”.

Данным постановлением Кабинет министров Украины передал на баланс определенного Национальной акционерной компанией “Нафтогаз Украины” ее дочернего предприятия («Нафтогазмережи» - УНИАН) имущества государственных газораспределительных сетей, отмечается в указе.

Как также подчеркивается в документе, такое решение Кабинета министров является не чем иным, как введением монополии дочернего предприятия НАК “Нафтогаз Украины” на всем рынке услуг по распределению природного и нефтяного газа и поставкам природного газа потребителям по регулируемому тарифу, а следовательно, установлением ограничений и препятствий для других субъектов ведения хозяйства разных форм собственности относительно осуществления указанных видов хозяйственной деятельности.

При таких обстоятельствах указанное постановление правительства не соответствует Конституции Украины, считает Президент.

Как также подчеркивается в указе, издав постановление № 775, Кабинет министров Украины вышел за пределы полномочий, определенных Конституцией и законами Украины.

Транспорт и связь

НКРС обязала мобильных операторов, начиная со 2 января 2010 года, оповещать всех абонентов, которые используют терминалы, внесенные в так называемый серый список.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, комиссия на своем заседании рассмотрела вопрос функционирования автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов (кодов ІМЕІ). В связи со значительным увеличением объемов серых списков на собственных сетях операторов мобильной связи комиссия обязала операторов до 15 января 2010 года проанализировать ситуацию и направить в НКРС и госпредприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) предложения по приведению актуальной базы пользователей услуг в соответствие с реальными списками кодов ІМЕІ в обобщенной базе УГЦР.

«Со 2 января 2010 года операторы мобильной связи должны начать отправку СМС-сообщений абонентам, которые используют мобильные терминалы, находящиеся в «серых списках» по информации, полученной от УГЦР», – сказано в сообщении.

(УНИАН)