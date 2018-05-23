Прогнозы на 2010-й: вслед за торжеством демократии наступит траур по экономике?

Декабрь – время подведения итогов и прогнозов. 2009-й уходит, а кризис остается с нами. За год мы привыкли к нему, надоел и почти исчез страх перед обвалом отечественной экономики, девальвацией гривни, гиперинфляцией и дефолтом, так остро ощущавшимися прошлой зимой. В 2009 году не сбылись мрачные прогнозы о массовых забастовках и голодных бунтах, национальная валюта стабилизировалась на уровне 8 гривень за доллар. Более того, в четвертом квартале от месяца к месяцу росли показатели производства во многих отраслях. Одним словом, хотя никто и не смог избежать спада в целом (в сравнении с 2008 годом), но все же слухи о похоронах украинской экономики оказались, как говорится, несколько преувеличенными. Но эксперты никак не угомонятся. Нет, чтобы в канун праздников создать народу умиротворенное настроение, рассказав что-нибудь об извилистом пути к светлым перспективам. Не дождетесь. Вот вам вместо этого гарантированный дефицит госбюджета-2010, выплаты миллиардных долгов иностранным кредитором, инфляция, а «на сладкое» все тот же дефолт. Конечно, все перечисленные напасти предлагаются опционально к определенному сценарию развития ситуации в следующем году. Сам же ассортимент прогнозов достаточно велик, есть среди них и более- менее оптимистичные. Только вот проблема, пессимисты, как собственно и всегда, оперируют весьма убедительными доводами. К тому же у них есть один железобетонный аргумент – невозможно рассчитывать на эффективную экономическую политику государства, находящегося в политическом хаосе. В результате, экономические и финансовые аналитики оставляют последнее слово за политологами…

“Плюс”, который все равно останется “минусом”

Точкой отсчета будем считать прогнозы ведущих украинских экспертов, которые звучали в ходе круглого стола на тему: «Риски 2010 года. К чему готовиться». В принципе, собравшиеся не отрицали, что к концу текущего года в мировой экономике наметились тенденции, которые позволяют ожидать в 2010-ом подъема экономических показателей. Для Украины рост ВВП прогнозируют на уровне 3%, что совпадает с заявлениями Министерства экономики. Однако, назвать, ожидаемые показатели ростом можно только условно, так как в 2009 году внутренний валовый продукт сократился на 14%. В результате, “плюс” 3% к ВВП в 2010 году - это все равно будет “минус” 11% в сравнении с 2008 годом. С такими темпами достичь докризисных показателей нашей стране удастся лишь через 4 года, что опять таки уже не один раз озвучивалось экспертным сообществом. В то же время, по мнению аналитиков, при удачном стечении обстоятельств и хорошей конъюнктуре рынков для украинских экспортеров, рост ВВП может достичь и заоблачных 10%. Но при этом остается риск, что мировую экономику в следующем году может накрыть новой волной кризиса, который лишит Украину надежд даже на 3-процентный рост.

Остановимся на трех процентах, с которыми все не просто. Как считает директор института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Валерий Геец, экономический рост в условиях кризиса должен получить новое качество, а не базироваться на старых предпосылках в виде экспорта полуфабрикатов и дешевой рабочей силе. «Реальный рост экономики может быть обеспечен только новыми рынками для украинской продукции, новыми продуктами и технологиями, а также новым качеством управления. Ни один из этих факторов в новом году не будет обеспечен. Так что меня совершенно не волнует, какой будет рост – полпроцента, два процента или три. Это будет рост такого же качества, со всеми проблемами, которые у нас существуют сегодня», - отметил В.Геец.

Если уж мы вспомнили об экспорте, то большинство работающих именно в этой сфере сходятся во мнении, что дефицит платежного баланса (разница между экспортом и импортом в пользу последнего) Украины сохранится и в следующем году.

Важнейшим по значимости фактором риска для нашей экономики является дефицит государственного бюджета, который на следующий год ожидается на уровне 8%. «Главная проблема в том, как правительство распределит средства бюджета-2010. Если будут серьезные инвестиции в производство, то хорошо, а если нет, то экономические проблемы будут только усугубляться», - убежден В.Геец.

Инфляцию, которая в 2010 году составит не менее 12%, аналитики напрямую связывают с размером бюджетного дефицита. Будет дефицит ужиматься – будет ниже инфляция, если же нет, то и 20% инфляции в следующем году вполне реальная цифра.

К дефициту бюджета добавится и необходимость погашения кредитов, взятых за рубежом. Согласно оценке Фонда Блейзера, объем таких выплат может составить в следующем году до 30 млрд. долл.

Директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий убежден, что в 2010 году для нашей страны будет крайне важным сохранение сотрудничества с МВФ. “Сейчас у Фонда сомнения в способности Украины обслуживать свои долговые обязательства и снизить дефицит госбюджета. Основными причинами дефицита являются долги “Нафтогаза” и Пенсионный фонд. Если вопрос с “Нафтогазом” еще можно решить путем его реформирования и повышения тарифов на ЖКУ, то с Пенсионным фондом ситуация только усугубилась после повышения минимальных зарплат и пенсий”, - отметил он. Тем не менее, эксперт убежден, что правительство должно приложить максимум усилий для получения четвертого транша МВФ, так как это станет позитивным сигналом для остальных кредиторов Украины и даст возможность реструктуризировать долги.

Давно известно, что проблем с финансированием “Нафтогаза” без его реформирования и повышения цены газа для населения не избежать. Ясно, что стоимость российского газа в 300 долларов за тысячу кубометров на первый квартал 2010 года только усложнит ситуацию.

Ну и, конечно, останется взрывоопасной обстановка в банковском секторе, где количество “плохих” кредитов достигнет 30%. В этой связи В.Геец отметил, что и банки, и правительство (вне зависимости от того, каким оно будет в 2010 году) заинтересованы в высокой инфляции, которая размоет все долги. “Мы уже проходили что-то подобное в 2000 году”, - добавил он.

Безусловно, всем интересно, каким будет курс доллара в 2010 году. Но эту тему эксперты оставили за дымовой завесой противоречивых предположений. В Фонде Блейзера считают, что средний курс на следующий год составит 8,9 грн. за 1 долл. Тогда как Валерий Геец не исключает падения доллара до 6,5 грн./долл. Между ним и директором экономических программ Центра Разумкова Василием Юрчишиным даже разгорелась бурная дискуссия - следует ли отказаться от привязки национальной валюты к доллару или нет? По мнению В.Гееца, пришло время повернуться в сторону Востока, так как именно там сегодня формируется новый финансовый и экономический центр мира. Естественно, что, при этом он советует отказаться от доллара, который, по его мнению, будет падать в следующем году. В.Юрчишин был категорически не согласен с такой позицией, и даже привел в этой связи пословицу - “пока толстый усохнет, худой сдохнет”. Другими словами, экономика США имеет еще достаточный запас прочности. Но оставим тему отказа от доллара, как основной мировой валюты, данный вопрос муссируется в мировых СМИ уже не один год, а доллар по-прежнему на своем месте.

Одним словом, в следующий год украинская экономика и финансовый сектор возьмут с собой большинство тех проблем, которые стали для них хроническими. К ним добавятся и новые в виде выплаты долговых обязательств на астрономическую сумму и еще много чего…

Пожелаем себе в новом году добрых кредиторов

По мнению главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктора Суслова, Украина находится под домокловым мечом знаменитого аргентинского варианта. (В 2002 году Аргетина была вынуждена объявить суверенный дефолт, будучи не в состоянии обслуживать свой внешний долг. При этом одним из важнейших факторов экономического краха стала политическая составляющая. После прихода к власти консервативных политиков, отдающих предпочтение не экономическим реформам, а государственному протекционизму, страна оказалась лишенной помощи МВФ и США – ред.)

“Судьба нашей экономики зависит в следующем году не от нас, она зависит от политики наших кредиторов. Если Украине придется выплатить около 30 млрд. долл. по своим долгам, то понятно, что это приведет к тотальному дефолту и коммерческого сектора, и государства. Так что рассчитывать приходится только на милость кредиторов», - подчеркнул В.Суслов. При этом он отметил, что «кредиторы, правда, все западные, и они вполне могут проявить милость по отношению к Украине. Но не случайно реструктуризация большинства долгов была отложена до выборов, и не случайно МВФ не дал очередного транша, тоже ожидая результатов выборов. Все говорят о том, что решение будет приниматься по результатам президентской кампании. То есть, если итог будет неудовлетворительным, с точки зрения кредиторов, то долги будут предъявлены к оплате. В таком случае Украина, безусловно, своих обязательств не выполнит, последствия будут очень серьезными”.

Понятно, что откровенно заявлять о предпочтительности для западных кредиторов того или иного кандидата в президенты глава Госфинуслуг не стал. Да и нет сегодня однозначного ответа на этот вопрос – только первые шаги нового правительства, сформированного после выборов, позволят предметно говорить на эту тему.

Но если абстрагироваться от чистой политики, то, по мнению В.Суслова, перенос решения большинства экономических проблем на послевыборный период создает очень напряженную ситуацию в денежно-кредитной сфере. “Политика Национального банка, направленная на удержание валютного курса, привела к серьезному падению производства. Она, в отличие от политики центральных банков других европейских стран, которые стимулировали внутренний спрос, этот спрос ограничивала. В результате - сократились инвестиции в экономику. У банков продолжают расти невозвраты по кредитам и эта проблема никак не решается. Она лишь оттягивалась путем массированного рефинансирования коммерческих банков НБУ”, - убежден эксперт.

По его мнению, все эти проблемы скажутся в следующем году. “К ним также можно отнести принудительные государственные займы в виде растущих невозвратов налога на добавленную стоимость, но, в конце концов, по ним все равно нужно будет платить. Сюда же следует отнести уплаченные наперед налоги, а это ресурсы следующего года, которые были использованы в текущем году”, - уточнил В.Суслов.

По его мнению, 2010-й станет годом ожидания двух серьезных кризисов – кризиса бюджетного и в кредитно-финансовой сфере. “Бюджетный кризис уже начался – всем хорошо известно насколько тяжело сегодня добиваться платежей через Госказначейство. Бюджетный кризис обостряется искусственно, так как в предвыборной борьбе оказался задействованным Нацбанк, который полностью перестал поддерживать политику правительства. Регулятор отказался от дальнейшего выкупа государственных ценных бумаг, известно по каким колоссальным ставкам Минфину удавалось в последнее время реализовывать ценные бумаги”, - отмечает глава Госфинуслуг.

Он еще раз подчеркнул, что основной вопрос 2010 года - удастся ли Украине реструктуризировать долги. “Масса коммерческих дефолтов не произошла в 2009 году только потому, что выплаты по долгам были отложены или взяты на себя государством. Но, несмотря на все усилия, внешний долг Украины увеличился за 2009 год до 104 млрд. 376 млн. долл., тогда как на 1 октября 2008 года он составлял 102 млрд. 439 млн. При этом сократились долги банков на 8,6 млрд. долл,, долги других коммерческих организаций - примерно на 2,5 млрд. долл. Зато долги правительства и Нацбанка увеличились в текущем году более чем на 12 млрд. долл., что говорит о том, что коммерческие долги гасились за счет увеличения задолженности государства. Понятно, что такая политика ущербная и она не может долго продолжаться. Так как рассчитываться кредитами, которые берет Кабмин, по коммерческим долгам – путь, ведущий в никуда. В целом экономическая политика Кабмина в 2009 году была глубоко ошибочной, и ее отрицательные последствия проявятся в ближайшее время”, - отметил глава Госфинуслуг.

По его словам, с учетом всего вышесказанного, в 2010 году напряжение по всем направлениям украинской экономики и в социальном секторе может стать очень серьезным. “Это вынудит нового Президента, Кабмин и Верховную Раду принять решение о стимулировании экономики монетарными методами. Соответственно, угроза инфляции становится весьма и весьма реальной”, - подчеркнул В.Суслов.

В целом, не впервые нам говорят о том, что в борьбе за симпатии электората, выражавшейся в отказе от принятия непопулярных, но важных для оздоровления экономики решений, Кабмин во главе с Юлией Владимировной оказал этому самому электорату медвежью услугу. Если бы не выборы, уже в текущем году был бы принят ряд неотложных мер по минимизации последствий кризиса, которые больно бы ударили по карману простых украинцев. Но в небольших дозах это было бы вполне переносимо. Теперь же отложенные вопросы будут требовать срочного решения, и на нас может обрушиться лавина инфляции. Отодвинуть обвал опять таки могут выборы, только уже не президентские, а досрочные парламентские. Хорошо это или плохо каждый волен решать сам.

Две новости – плохая и еще лучше

Говоря о возможных сценариях проведения президентских выборов в 2010 году, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко не исключил повторения спектакля 2004 года, когда проигравшая сторона откажется признавать итоги выборов.

При этом он уточнил, что реальными претендентами на президентское кресло являются только Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. «Я рассматриваю только этих кандидатов, потому что все остальные имеют сугубо гипотетические шансы на прохождение во второй тур президентских выборов», - отметил он.

Правда, по мнению эксперта, повторение дежавю возможно только в том случае, если разрыв между первым и вторым местом будет составлять менее 10% голосов. «Если проигравший уступит победителю 10% и более, разрыв будет настолько велик, что переиграть ситуацию будет уже невозможно. В таком случае политический кризис быстро разрешится, и уже в марте Украина будет иметь нового президента», - говорит политолог.

Если же разрыв между победителем и побежденным будет незначительным, то начнутся поиски компромиссного решения. «На мой взгляд, более вероятен вариант, когда два основных претендента сойдутся на «боевой ничье» - Тимошенко останется премьер-министром, а Янукович станет Президентом. Но на долго такой вариант сосуществования не сможет затянуться. Соблазн получить всю власть через парламентские выборы будет достаточно велик, что неизбежно приведет к проведению досрочных парламентских выборов», - считает политолог.

По его мнению, следующий год может стать годом избирательного марафона. «Закончится этот марафон, в лучшем случае, в мае, после проведения досрочных парламентских выборов новым президентом. И то, только в том случае, если парламентские выборы будут совмещены с выборами в местные органы власти, но далеко не факт, что так произойдет. Вполне возможно, что если парламентские выборы и состоятся, то они могут пройти осенью. Естественно, в процессе избирательной кампании решение экономических проблем будет по-прежнему откладываться», - убежден политолог.

Это именно то, что политолог относит к однозначно негативным моментам политэкономической жизни страны в 2010-ом. А вот что, по его мнению, должно рассматриваться в качестве позитива: «Возможно политическая ситуация в следующем году стабилизируется. В таком случае Украину на несколько лет может ожидать отдых от политики. Это самое благоприятное время для экономических реформ и принятия непопулярных решений в социально-экономической сфере, для того чтобы стабилизировать экономику».

Вот такие дела - оптимисты нервно курят в углу, пессимисты потирают руки, а украинцам остается повально исповедовать стоицизм. Именно это философское течение одной из главных добродетелей считает способность индивидуума сохранять дееспособность даже в условиях полной безнадеги. В принципе, стойкое отношение к жизненным неурядицам всегда было в характере наших сограждан, но всему есть предел…

Кредит доверия может быть предъявлен к оплате

Нам говорят о кредиторах, которые могут утопить украинскую экономику в долгах. Но ведь самый главный кредитор - это народ Украины, который, несмотря на весь беспредельный цинизм власти, пока так и не предъявил к оплате кредит своего к ней доверия.

«Душа украинского народа - это потемки. Вспомните ситуацию в начале этого года, когда все ожидали социальных бунтов и штурма парламента, но ничего этого не произошло. Хотя социально-экономическая ситуация в стране была значительно хуже, чем, к примеру, в Латвии или Болгарии, где происходили беспорядки. Однако украинский опыт показывает, что социальный взрыв может произойти и в тот момент, когда его никто не ждет. И такой момент может наступить в 2010 году. Если возникнет определенное сочетание социально-экономических и политических факторов, сработает аргентинский вариант - это может стать предпосылкой для социального взрыва», - отмечает В.Фесенко.

Вместе с тем, по его мнению, в следующем году не исключен вариант расхождения экономики с политикой. “И тут только остается надеяться, что у нашей экономики достаточный потенциал самоорганизации. В условиях роста такая ситуация у нас уже была, но в условиях стагнации и кризиса не известно к чему это приведет”, - сказал В.Фесенко.

Кто станет украинским «Ходорковским»?

Все выглядит так, как будто существенной разницы между победой Тимошенко и Януковичем для украинской экономики нет, не считая отдельных деталей. Но все-таки остаются и варианты развития событий, которые связаны исключительно с персоналиями. В первую очередь, речь идет о рисках для украинских олигархов, которые связаны с определенными политсилами. Эти люди имеют огромное влияние на экономические и политические процессы в государстве и, как это не прискорбно, но приходится признать, их риски автоматически становятся нашими рисками.

По мнению В.Фесенко, если выиграет Тимошенко, то ей не придется договариваться с регионалами, так как у нее не будет проблем с формированием парламентского большинства. До одной трети депутатов от ПР могут перебежать к Юлии Владимировне. Таким образом, по его словам, Тимошенко на посту Президента сможет достаточно быстро взять под свой контроль все властные рычаги и обойтись без досрочных парламентских выборов. Таким образом для нее будет открыт маневренный простор для проведения зачистки в среде крупных и мелких олигархов, не угодивших новой власти.

«Если мы говорим о победе Тимошенко, то у нее есть персонифицированные политэкономические враги, которые уже обозначены как структуры, которые жировали на украинской экономике, получали сверхприбыли, завязанные на политической коррупции. Номер один – РосУкрЭнерго. Но с ним уже практически разобрались. Остается вопрос, что будет с такими структурами, как СКМ, Рината Ахметова?», - отмечает политолог.

При этом, по его словам, Тимошенко уже обозначила ряд конфликтных тем, к которым якобы причастен Ахметов. В частности, это черноморский шельф, где идет разбирательство по компании «Венко». «Вместе с тем, Тимошенко нашла некий общий язык с Ахметовым и Колесниковым, и рядом других регионалов. В случае ее победы у них остается выбор - перебежать к Тимошенко для того, чтобы сохранить свои активы, или организовывать сопротивление. Сохранять нейтралитет вряд ли получится. Какое-то время тебя могут не трогать, но потом может произойти все, что угодно», - отмечает эксперт.

В.Фесенко убежден, что у Тимошенко-президента возникнет политическая мотивация для борьбы с олигархами. «Во-первых, нужно продемонстрировать антиолигархичность своей политики, во-вторых, борьбу с коррупцией, в которой быстрых результатов достичь невозможно, но зато можно продемонстрировать упорство, создав собственного “Ходорковского”, - прогнозирует политолог, при этом добавляя: «Тимошенко сможет сказать - вот я сажаю первого олигарха, уничтожаю его империю. Кто это будет? Один из вариантов – Ахметов. Но, тронув Ахметова, можно нарваться на обвинения в политических репрессиях. И если будут действительно отбирать собственность, то регионалы начнут за нее бороться, хотя могут и просто убежать, как это было в 2005 году».

По мнению В.Фесенко, еще одним кандидатом на роль украинского «Ходорковского» может стать Игорь Коломойский. «С одной стороны, он нейтрален, с другой, имеет много грешков. И я думаю, этим вариантом Юлия Владимировна воспользуется, другой вопрос – как скоро?”, - добавил он.

Что касается победы на выборах Виктора Януковича, то тут, по словам политолога, ситуация значительно сложнее. «В первую очередь, ему нужно будет взять контроль над силовыми структурами. Теоретически это возможно, но только после формирования нового правительства, для чего придется проводить досрочные парламентские выборы, которые в лучшем случае завершатся в мае”, - сказал В.Фесенко. По его мнению, «Тимошенко в оппозиции – это не подарок. Она будет бороться всеми силами. Первые полгода своего президентства Янукович будет лишен возможности проводить какие-либо перераспределения собственности. При этом после формирования правительства оно может оказаться коалиционным. В результате, придется учитывать интересы очень многих людей».

Политолог отметил, что в целом в случае с Януковичем передел собственности хоть и может иметь место, но не будет столь драматичным и масштабным. Вместе с тем, окружение Януковича вполне может проявить свои амбиции. «Вспомним логику поведения олигархов из «Нашей Украины» в 2005 году, когда они начали «тырить по мелочи». Перераспределение собственности может быть связано с такими людьми в окружении Януковича, как Колесников, Левочкин, Клюев, Шуфрич и так далее. Ведь они захотят вернуть то, что потеряли в свое время. Тот же Шуфрич захочет выбить Балогу и взять под свой контроль Закарпатье», - считает В.Фесенко.

Что касается крупных иностранных инвесторов, как АрселорМиттал или «Евраз», то эксперт не исключил попытки вытеснения этих компаний из Украины после победы на президентских выборах Виктора Януковича. «Попытка может быть сделана, поскольку речь идет о ГМК, где сильны позиции регионалов. Но вряд ли кто-то попробует забрать активы, так как это несет серьезную угрозу инвестиционному климату и международному имиджу Украины. При этом регионалы не захотят портить свою репутацию. Наоборот, после прихода к власти Янукович постарается показать, что он «не такой плохой и страшный, как о нем пишут». Если и будет давление на иностранных инвесторов, то не прямое, о реприватизации речь не идет. Возможно, будет организован прессинг, за которым последует предложение продажи украинских активов зарубежных компаний украинским финансово-промышленным группам», - предположил эксперт.

Здравствуй (вставить нужное определение) Новый Год!

Ничего другого не приходит на ум после всего вышесказанного, приносим за это свои искренние извинения. Добавим к тому же, что, несмотря на нудное и затянутое повествование о грядущих проблемах, их перечень остался далеко не полным. И хотя в своих прогнозах на 2010 год экономические эксперты, финансовые аналитики и политологи напустили за последний месяц туману не меньше, чем на киевских улицах с началом оттепели, кое в чем ясность все же присутствует. Сразу же после выборов перед всеми властными институтами станет, как говорил классик, «архиважная» задача по формированию единой эффективной программы экономической политики. Акцент на слове “единой”, иначе толку не будет. Борьба между несколькими центрами силы, каждый из которых подмял под себя часть цельного государственного механизма, должна быть закончена. А напоследок еще раз напомним, что экспертные прогнозы часто напоминают прогноз погоды, яркое свидетельство тому мировой кризис, обрушившийся на нас как снег на голову. Внезапно налетевший циклон не оставит от расчетов метеорологов камня на камне, температура при этом с одинаковой вероятностью может как упасть, так и повыситься. Несмотря ни на что будем надеяться на лучшее, оставаясь готовыми к… сами знаете чему.

Антон Лосев (УНИАН)