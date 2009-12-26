Ющенко: После выборов Тимошенко и Янукович будут вместе

Кандидат в президенты, действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО считает, что после президентских выборов лидер БЮТ, нынешний премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ будут вместе.

Об этом он сказал в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

В.ЮЩЕНКО убежден, что после выборов Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ будут вместе, потому что только так возможно их существование при власти. «Это для них способ сберечь себя при власти и разделить ее. Это можно сделать единственным способом – игнорировать свободу слова, демократию и делать через конституционный переворот свое будущее», - спрогнозировал глава государства, сообщает официальный сайт В.ЮЩЕНКО.

Он очертил основные достижения государства за последние 5 лет и сказал, что такую политику необходимо продолжать. «Однако если на выборах победит ТИМОШЕНКО или ЯНУКОВИЧ, то эти процессы затормозятся», - прибавил Президент.

«Когда я критикую ЯНУКОВИЧА и ТИМОШЕНКО, то говорю, что для меня и, убежден, для нации, они – это два сапога из одной пары. Для них никогда не стояли на первом месте ценности национального возрождения. А проблема номер один для нашей страны, провозгласившей свою государственность, - это творение нации, которой мы не имели очень многое время», - заявил В.ЮЩЕНКО.

«Мне трудно представить, как Виктор ЯНУКОВИЧ или Юлия ТИМОШЕНКО выйдут и скажут: «Уважаемые украинцы, для нас процесс номер один – это процесс национального становления». От них вы этого никогда не услышите», - отметил Президент.

По его словам, Украина может существовать лишь в системе демократических координат. «Как только мы приведем авторитарный режим, первое, что мы теряем – это свободу слова», - отметил В.ЮЩЕНКО.