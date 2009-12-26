Шлапак работал бы председателем Национального банка

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК отмечает, что с удовольствием работал бы председателем Национального банка.

Об этом он сказал в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер», отвечая на вопрос, отвечают ли действительности слухи, что он может возглавить Нацбанк, поскольку срок полномочий нынешнего председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА закончился 16 декабря.

О.ШЛАПАК подчеркнул, что для него было бы большой честью работать в НБУ.

«И я бы с большим удовольствием работал в Национальном банке, а когда работаешь в Национальном банке - ты служишь не Президенту ЮЩЕНКО или Президенту ЯНУКОВИЧУ, ты служишь Украине. Я убежден, что так сейчас поступают в НБУ, и я бы таким образом поступил», - сказал О.ШЛАПАК.