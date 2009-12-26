Главное на 26 декабря

Хроника дня

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Общество

ЦИК получил средства на подготовку президентских выборов

На счета Центральной избирательной комиссии поступили 191 млн. 791 тыс. грн. на подготовку и проведение выборов Президента Украины.

Об этом сообщил УНИАН член Центризбиркома Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«Около 17 часов были перечислены средства, что позволяет полностью покрыть потребности избирательного процесса в 2009 году», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

При этом он отметил, что такой поздний перевод средств подвергает сомнению возможность их использования на предусмотренные цели.

Соцполитика

Семьи погибших шахтеров получат квартиры

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления жилья членам семей шахтеров, погибших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, и которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1385 от 23 декабря, опубликованном сегодня в газете "Урядовый курьер".

Согласно документу, действие этого порядка распространяется на членов семей работников, добывавших уголь, железную руду, руды цветных и редких металлов, марганцевые и урановые руды и др.

Решения о приобретении жилья на первичном или вторичном рынке принимают органы местного самоуправления по результатам открытых торгов. При этом стоимость 1 кв. м общей площади должна быть самой низкой среди предложенных участниками торгов, но не выше опосредованной стоимости его строительства, определенной Минрегионстроем.

Финансы

"Родовид Банк" начнет выплату депозитов банка "Надра" с 1 февраля

"Родовид Банк" может начать выплату депозитов банка "Надра" с 1 февраля 2010 года.

Об этом заявил временный администратор "Родовид Банка" Сергей ЩЕРБИНА, сообщается на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО.

"Уже с 21 января может начаться регистрация в электронной очереди для выплат вкладчикам банка "Надра". При таком сценарии первые выплаты депозитов банка "Надра" могут начаться с 1 февраля 2010 года", - заявил С.ЩЕРБИНА.

По его словам, в настоящее время следует согласовать передачу активов и пассивов с временным администратором банка "Надра" Валентиной ЖУКОВСКОЙ.

"Полагаю, что если такое соглашение будет подписано оперативно? без проволочек, то до 20 января 2010 года мы сможем провести подготовку к передаче реестров и всей необходимой информации для выплат вкладчикам в наш банк", - пояснил С.ЩЕРБИНА.

Он добавил, что при подписании договоров его банк будет настаивать на переводе на баланс "Родовид Банка" 150 отделений банка "Надра", чтобы у его клиентов не было проблем с получением денег.

С.ЩЕРБИНА отметил, что на выплаты вкладчикам банка "Надра" в полном объеме уйдет два-три месяца.

"Родовид Банк" переоформил договоры вкладчиков "Укрпромбанка" на 1,9 млрд. грн.

"Родовид Банк" по состоянию на 26 декабря переоформил 65 380 договоров вкладчиков "Укрпромбанка" на общую сумму 1,9 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО.

Всего банком возвращены вкладчикам "Укрпромбанка" депозитные вклады на сумму 1 млрд. 148 млн. грн.

Эксперт: Тенизация экономики доходит до 60% ВВП

Тенизация экономики Украины в условиях финансово-экономического кризиса приобрела тотальный характер и оценивается отдельными экспертами и исследователями в объеме до 60% ВВП, который представляет на современном этапе реальную угрозу национальной безопасности государства, считают экономисты.

Как сообщает газета «Зеркало недели» (№51, 26 декабря 2009 года - 14 января 2010 года), об этом говорится в национальном докладе НАНУ «Социально-экономическое состояние Украины: последствия для народа и государства».

«Можно констатировать фактическое завершение процесса реструктуризации теневой экономической деятельности в масштабах государства. Эта деятельность стала составляющей его экономики. Она обслуживает экономические и политические интересы определенных влиятельных структур и деловых кругов», - отмечают экономисты.

Большинство экспертов считают, что 25-50% оборота частных предприятий не отражены в документах бухгалтерского учета (теневой оборот). Уровень ухода в тень зависит от того, что это за предприятие, «кто за ним стоит» и т.д. В большинстве малых предприятий «тень» может достигать 80-90%.

По мнению независимых экспертов, самыми распространенными видами теневой деятельности являются: оптимизация налогов, проституция, торговля наркотиками, труд нелегальных мигрантов, азартные игры. К распространенным видам теневой деятельности относятся также незаконный возврат налога на добавленную стоимость, зарплаты «в конвертах».

В докладе отмечается, что теневое обращение также присутствует в таких сферах деятельности: торговля (80%), строительство (66%), недвижимость (60%), игорный бизнес (53%), общественное питание (53%), средства массовой информации (53%), транспорт и перевозки (46%). В торговле подакцизными товарами значительную долю составляют неучтенные объемы табачных, ликероводочных и других изделий.

Достаточно высок уровень коррумпированности в сферах, осуществляющих поставки энергоносителей, землеотвод под строительство, операции с коммерческой недвижимостью (аренду) и приватизацию государственного имущества. Тут существует значительный разрыв между рыночными и «отпускными» ценами на «продукцию» и, соответственно, возможность получения сверхприбылей, что является источником взяточничества и «откатов», с которыми больше всего фирм работают в строительстве (91%), торговле (75%), сфере недвижимости (75%), сельском хозяйстве (58%), энергетике (58%).

ТЭК

Газпром говорит о затруднениях Украины с оплатой за газ

Украина с середины декабря существенно сократила отбор российского газа, что свидетельствует о трудностях с оплатой поставок, ситуация с платежом за последний месяц 2009 года очень тревожная, заявил в эфире телеканала "Вести" в пятницу глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.

Как сообщают РИА «Новости», по его словам, "в середине декабря произошла тенденция снижения отбора, что подтверждает, что Украина испытывает серьезные проблемы с (будущей) оплатой".

При этом А.МИЛЛЕР добавил: "Мы и слышим, и видим, что Украина испытывает очень-очень серьезные проблемы в оплате поставок российского газа за декабрь".

Глава "Газпрома" напомнил, что крайний срок оплаты декабрьского газа был перенесен в связи с новогодними праздниками с 7 января на 11 января.

"Мы оцениваем ситуацию с оплатой за поставки российского газа за декабрь как очень тревожную", - заявил А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что с начала декабря Украина начала увеличивать отбор газа. "В декабре холодно, объем потребления на Украине стал расти, как и в России. Объем потребления рос еще и потому, что Украина планировала увеличить отбор, потому что в январе цены станут рыночными, в этом году действует понижающий коэффициент 0,8, по-видимому, они хотели закачать дополнительные объемы, чтобы меньше отбирать в январе. Но сегодня Украина берет значительно меньше контрактных объемов", - сказал глава "Газпрома".

А.МИЛЛЕР признал, что в течение последних месяцев Украина говорила о проблемах с оплатой поставок газа, но аккуратно платила 100% за фактические поставки.

Тимошенко: «Нафтогаз» вовремя рассчитается за газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не сомневается, что НАК «Нафтогаз Украины» вовремя рассчитается с «Газпромом» за газ, полученный в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге в Каневе, комментируя заявление главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.

«Будьте абсолютно спокойны. Такие заявления звучат перед окончанием каждого месяца уже как минимум год. Но мы как страна четко и уверенно рассчитываемся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Украина с 2010 г. начнет самостоятельную разработку шельфа Черного моря

Уже с 2010 года Украина намерена самостоятельно начать разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Каневе Черкасской области.

«Возвращение шельфа Черного моря из собственности депутатов Партии регионов обратно государству – это стратегическое задание. На 150 лет есть запасов, чтобы обеспечить Украину нефтью и газом. Мы возвратили обратно государству эти месторождения, и сейчас, с 2010 года, когда мы закончим все судебные дела по закреплению в госсобственности шельфа Черного моря, мы начинаем масштабную разработку за счет государственных ресурсов. Этот газ и нефть будут принадлежать не отдельным коррумпированным кругам, а принадлежать Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Агро

«Украгролизинг» не получит 1,3 млрд. грн. кредитов под госгарантии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие отдельных положений постановления Кабинета министров Украины от 11 ноября 2009 года №1329 о привлечении НАК «Украгролизинг» под государственные гарантии кредитов в сумме, не превышающей 1,3 млрд. грн.

Соответствующий указ от 25 декабря обнародован на официальном сайте главы государства.

В указе напоминается, что 11 ноября Кабмин издал постановление о привлечении НАК «Украгролизинг» в 2009 году кредитов под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов, связанных с закупкой отечественной сельскохозяйственной техники, которым согласился с предложением Министерства аграрной политики о привлечении НАК «Украгролизинг» под государственные гарантии кредитов в сумме, не превышающей 1,3 млрд. грн., с уплатой процентной ставки по ним за счет средств Стабилизационного фонда, и решил ряд других связанных с этим вопросов.

Президент считает, что названные положения постановления не соответствуют Конституции Украины.

В документе отмечается, что, согласно Конституции, государственный бюджет и бюджетная система устанавливаются исключительно законами (пункт 1 части второй статьи 92), одним из которых является закон о госбюджете на каждый год. Основным Законом установлено, что исключительно законом о госбюджете определяются любые расходы государства на общеобщественные потребности, размер и целевое направление этих расходов (часть вторая статьи 95).

В связи с этим и в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106, статьи 150 Конституции Украины, статей 13, 40 Закона «О Конституционном Суде Украины» Президент обратился в Конституционный Суд относительно пунктов 1-4, 6 постановления Кабинета министров от 11 ноября №1329.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.