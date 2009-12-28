Ющенко обещает статус госслужащих учителям, врачам и культработникам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает предоставить статус госслужащего учителям, врачам и работникам культуры. Об этом он заявил во время общения с жителями Хмельницкого, передает корреспондент УНИАН.

В частности, на вопрос, когда интеллигенция в Украине начнет нормально жить, В.ЮЩЕНКО ответил: «После выборов».

Он пообещал, что сразу после избрания его на второй срок предоставит статус госслужащих вышеупомянутым категориям работников.

Кроме того, отвечая на другие записки, В.ЮЩЕНКО пообещал решить вопрос улучшения финансового обеспечения семей, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет.