Луценко допускает вероятность пакта Ющенко-Януковича

Лидер гражданского движения «Народная самооборона», министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО допускает вероятность существования обнародованного пакта ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в воскресенье вечером в эфире Ивано-Франковского телевидения.

«Тот, кто обнародовал этот документ, живой человек, который четко показал документ, и это добавляет вероятности существования этого документа, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО. – Я не могу вам подтвердить, является ли эта подпись настоящей. Но вы понимаете, кого-кого, а меня точно не позовут на заключение такого соглашения».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «дело в том, что каждая буква, каждое слово этого документа подтверждены конкретным сотрудничеством и делами этих двух кандидатов: ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА. Это правда».

«Все, что там написано, возможно, и не было подписано этими двумя кандидатами, - сказал министр. – Но все, о чем там идет речь, происходит в последние полгода на практике. Это грустная действительность».

В то же время он сообщил, что приехал на Ивано-Франковщину не «для того, чтобы каким-то образом унижать или критиковать Президента Украины». «Думаю, что главное, что должен сделать Виктор Андреевич, это достойно завершить свою каденцию, – отметил Ю.ЛУЦЕНКО. – Мы много доброго вспомним, что он сделал, а что не сделал, не смог или не захотел, ему простим. Но должны дальше жить по тем правилам, которые вывели людей на Майдан».