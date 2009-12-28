ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «60% экономики Украины находится в тени», в котором пишет - тенизация экономики Украины в условиях финансово-экономического кризиса приобрела тотальный характер и оценивается отдельными экспертами и исследователями в объеме до 60% ВВП, что представляет реальную угрозу национальной безопасности государства…

http://delo.ua/biznes/ukraina/60-ekonomiki-nahoditsja-v-teni-135799/

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Также «Дело» в материале «Профсоюз МВД: При ужесточении борьбы с коррупцией милиционерам требуется надлежащее финансирование» пишет - МВД Украины страдает от нехватки финансирования, на фоне чего новое антикоррупционное законодательство может привести к проблемам в обеспечении оперативной деятельности милиции, заявил Анатолий Онищук, председатель профсоюза аттестованных сотрудников МВД…

http://delo.ua/biznes/ukraina/profsojuz-mvd-pri-uzhestochenii-borby-s-korrupciej-trebuetsja-nadlezhacshee-finansirovanie-135800/

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«Дело» в публикации «Газпром» снова обеспокоен оплатой Украиной российского газа» пишет - председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер оценивает ситуацию, складывающуюся с оплатой Украиной российского газа за декабрь, как тревожную…

http://delo.ua/biznes/ukraina/gazprom-snova-obespokoen-oplatoj-ukrainoj-rossijskogo-gaza-135795/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Прямая речь» подает опрос випов на тему: «Как выжили?»…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1298851

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Издание «Экономические известия» в публикации «Компрессоры найдут покупателя» пишет – увеличение потребления газа в 2010 г. и актуальность модернизации газотранспортных систем позволит производителям газоперекачивающего оборудования (ГПО) рассчитывать на полную загрузку мощностей…

http://eizvestia.com/markets/full/4188150

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«Экономические известия» в публикации «Рост отложили на год» пишут - уходящий год оказался самым трудным за всю историю страхового рынка Украины. По разным оценкам, падение платежей составит 20-30%. Основной удар пришелся на классическое страхование, доля которого сократилась на 6%, в то время как компании, занимающиеся схемным страхованием, пользуются спросом. С осени будущего года компании ожидают роста, но не более 5-10%…

http://eizvestia.com/fin/full/4188123

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«Газета по-киевски» в материале «Закарпатье, где же дамбы?» пишет – наш «дикий запад» снова затопило. В регион вложены сотни миллионов гривень, но результата ноль. И, кажется, закарпатцам еще не раз и не два придется терпеть «водные процедуры»...

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/28/081807.html

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«Газета по-киевски» в материале «Невзлетная полоса» пишет – Украина явно попала в немилость божества авиаперелетов: в компанию невезучих пассажиров Лутона и Тревизо добавились люди, три дня ожидавшие в Борисполе рейса на Нью-Йорк…

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/28/082513.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Киеве появятся летающие трамваи и остров-диснейленд» пишет - к Евро-2012 из Гидропарка обещают сделать современный суперпарк развлечений…

http://www.segodnya.ua/news/14104392.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «$1 млрд без «Газпрома» пишет – маркетинговые доходы устроителей Сочинской олимпиады перевалили за $1 млрд. Но крупнейшая компания страны - «Газпром» спонсором зимних Игр становиться не желает…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/28/222339

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Издание «Ведомости» в материале «Бедный доллар» пишет – эмитентом мировой резервной валюты в кризис быть невыгодно - издержки США из-за этого статуса выросли на 0,5% ВВП…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/28/222303

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Издание «Известия» в публикации «Президент России Дмитрий Медведев: Народ способен меняться не только из-под палки» пишет – Дмитрий Медведев дал развернутое интервью трем крупнейшим российским каналам. Официально оно называлось "Итоги года с президентом России", но собственно итогами президент ограничиваться не стал и в прямом эфире выступил с целым рядом существенных инициатив…

http://www.izvestia.ru/politic/article3136967/

(УНИАН)