Президент осуществит рабочую поездку в Запорожскую область

10:02, 28 декабря 2009
Разное
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Встретится со студентами университета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Запорожскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в Запорожье В.ЮЩЕНКО посетит Хортицкий учебно-реабилитационный многопрофильный центр.

Также он встретится со студентами и преподавателями Запорожского национального университета.

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