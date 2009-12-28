Президент осуществит рабочую поездку в Запорожскую область
10:02, 28 декабря 2009Разное
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Встретится со студентами университета
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Запорожскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в Запорожье В.ЮЩЕНКО посетит Хортицкий учебно-реабилитационный многопрофильный центр.
Также он встретится со студентами и преподавателями Запорожского национального университета.
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