Анонс на 28 декабря

10-00 - Состоится заседание Коллегии Госкомпредпринимательства. В повестке дня вопросы о принятых по инициативах Госкомпредпринимательства в 2009 году антикризисных мерах по вопросам поддержки и развития предпринимательства, внедрения Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» и выполнении постановления КМУ от 21.05.09 №502 «О временных ограничениях относительно осуществления мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности на период до 31 декабря в 2010 г.». Также будет рассматриваться состояние внедрения Европейской хартии для малых предприятий (Госкомпредпринимательства, ул. Арсенальная 9/11, 6 этаж).

***

11-00 - Конституционный Суд Украины обнародует принятые 24 декабря Решения: по делу по конституционному представлению Кабмина Украины относительно официального толкования положений статьи 2, абзаца четвертого части первой статьи 3 Закона Украины «О порядке решения коллективных трудовых споров (конфликтов)» (судья-докладчик по делу - Михаил Колос); по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) абзаца второго пункта 12 Положения о Минобороны Украины, утвержденного Постановлением КМУ от 3 августа в 2006 г. №1080 в редакции Постановления КМУ от 1 июля в 2009 г. №664 (дело о согласовании структуры центрального аппарата Минобороны Украины (судья-докладчик по делу - Юрий Никитин). После обнародования состоится пресс-конференция судьи-докладчика М.Колоса (ул.. Жилянская, 14).

***

11-00 - Состоится заседание "круглого стола" на тему: "Экономические итоги года глазами экспертов". Участники: Валерий Литвицкий - руководитель группы советников председателя Национального банка Украины; Игорь Бураковский - директор Института экономических исследований и политических консультаций (модератор); Виктор Пинзеник - экс-министр финансов (“Укринформ”, ул. Б. Хмельницкого, 8/16).

***

12-00 - Пресс-конференция на тему: «Сколько стоил украинцам бык, во сколько обойдется тигр: исследования потребительской корзины». Приглашены: Лариса Лосюк, председатель Госопотребстандарта Украины; Владимир Паниотто, ген.директор КМИС; Ольга Гарыгина, руководитель аналитического отдела центра социально-политических исследований "Социс"; Андрей Быченко, директор социологической службы Центра Разумкова («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»). Нужна аккредитация. Телефоны: (063)-491-85-45, 581-77-16, e-mail: pr@imk.com.ua.

***

12-00 - Состоится пресс-конференция на тему: "Рост государственного долга: углубление кризисных явлений в экономике". Участники: председатель Переяслав-Хмельницкой райгосадминистрации Валентина Усик; ректор Белоцерковского аграрного университета Анатолий Даниленко ("Интерфакс Украина", ул. Рейтарская 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

***

12-00 - Состоится презентация вагона повышенной комфортности, который постоянно будет курсировать в составе поезда № 1/2 по маршруту Киев-Москва с 8 января 2010 года. Также будут презентованы вагоны-салоны, которые уже курсируют Юго-Западной железной дорогой, и могут включаться в состав любого поезда в любом направлении. Участники: Александр Толкачев, заместитель начальника Юго-Западной железной дороги по пассажирскому хозяйству; Александр Болдов, начальник отраслевой пассажирской службы Юго-Западной железной дороги (Пригородный вокзал станции Киев-Пассажирский, 31 путь).

***

12-00 - Состоится рабочая встреча под председательством министра юстиции Николая Онищука по решению проблем обеспечения жильем инвесторов, понесших убытки в результате деятельности группы строительных компаний «Элита-центр». Организатор - Министерство юстиции (Министерство юстиции, пер. Рыльский, 10).

***

15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Оборотни в погонах: Кто покрывает земельную коррупцию в Киевской области?”. Кому выгодны земельные войны? Почему в так называемом “правовом государстве” людей убивают за землю? Как на местном и государственном уровне беззаконие покрывается правоохранительными органами? Есть ли в программах кандидатов в Президенты конкретные предложения, как прекратить безжалостную войну за землю? Что предлагают крестьяне для защиты своих прав и жизни? Все комментарии, фото и видео-материалы будут предоставлены во время пресс-конференции. Участники: председатель крестьянского движения Киевской области - Сергей Мартиян; председатель крестьянского движения Бориспольской области - Наталия Климец; председатель союза совладельцев имущества и земель крестьян - Владимир Витер, лидер крестьянского движения Обуховского района - Николай Будник (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

***

16-00 - В Шевченковском районном суде г. Киева состоится рассмотрение административного иска Виталия Кличко об отмене распоряжения Киевской городской государственной администрации от 31.08.09 об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения (ул. Смирнова-Ласточкина, 10-б).

- В морском торговом порту «Южный» (Одесская область) состоится торжественное открытие перегрузочного комплекса грузов открытого хранения на причале №9. Мероприятие состоится при участии руководства порта, представителей Министерства транспорта и связи Украины и Государственной администрации морского и речного транспорта. Начало мероприятия в 12-00..