Лазаренко выйдет на свободу в августе 2011 г.

Экс-премьер-министр Украины Павел ЛАЗАРЕНКО выйдет из-за решетки 17 августа 2011 года. Об этом сообщает газета «Сегодня» (№289к (3422) со ссылкой на официальный сайт Бюро тюрем США.

На сайте также сказано, что 56-летний П.ЛАЗАРЕНКО отбывает наказание в тюрьме города Дублин (Северная Калифорния), где содержатся женщины и те, кто совершил административные проступки, и это тюрьма упрощенного уровня безопасности.

Как сообщается в информации, в этих тюрьмах можно встречаться не только с родственниками и адвокатами, но и с друзьями, а в камерах есть телевизор, в тюрьме — спортзал, библиотека, душ, где можно мыться хоть каждый день. Там даже не сидят в камерах с утра до вечера, а могут свободно передвигаться по территории тюрьмы.

Директор юрфирмы Amber Global Consulting Иван ЛОЗОВОЙ, который родился, учился и работал в США сказал, что «П.ЛАЗАРЕНКО повезло, что он попал в женскую тюрьму, — там особо легкий режим».

Как сообщал УНИАН, бывший премьер-министр П.ЛАЗАРЕНКО выехал в США после того, как в Украине его обвинили в коррупции и разворовывании средств. Там он попросил предоставить ему политическое убежище, однако вместо этого был арестован. После ареста украинская сторона добивалась выдачи П.ЛАЗАРЕНКО, однако это невозможно, поскольку между Киевом и Вашингтоном отсутствует договор о выдаче преступников.

П.ЛАЗАРЕНКО был приговорен к девяти годам лишения свободы в 2006 году. Американский суд признал его виновным в отмывании денег, мошенничестве и вымогательстве - всего по 14 пунктам обвинения. С 2003 года П.ЛАЗАРЕНКО находился под домашним арестом. Осенью 2008 года он добровольно вернулся в американскую тюрьму, опасаясь за свою жизнь. Пересмотр дела П.ЛАЗАРЕНКО стал возможным после того, как осенью 2008 года с него сняли шесть обвинений.

В ноябре 2009 г. суд Северного округа Штата Калифорния (судья Чарльз Г. БРАЙЕР) своим решением принял окончательный приговор по делу бывшего премьер-министра Украины П.ЛАЗАРЕНКО, определив ему срок пребывания в тюрьме в 97 месяцев. Предыдущим решением суда П.ЛАЗАРЕНКО был приговорен к 108 месяцам лишения свободы. Таким образом, суд уменьшил срок наказания на 11 месяцев, учтя снятие с П.ЛАЗАРЕНКО части обвинений и отсутствие жалоб на него со стороны тюремной администрации.

Адвокат экс-премьера Марина ДОЛГОПОЛА заявила, что “это решение позволяет говорить о том, что П.ЛАЗАРЕНКО уже отбыл свое наказание в США”. “Согласно этому судебному решению Бюро тюрем должно в срок до трех месяцев окончательно определить все процедурные вопросы, касающиеся отбывания этого наказания и освобождения П.ЛАЗАРЕНКО”, - говорила М.ДОЛГОПОЛА.

В то же время, как сообщил адвокат Борис ФИЛАТОВ, представляющий интересы одного из свидетелей, вынеся такой приговор, суд не принял аргументы защиты П.ЛАЗАРЕНКО и не засчитал в срок заключения пребывание экс-премьера под домашним арестом и не принял во внимание заявление адвокатов о его плохом состоянии здоровья.

Таким образом, на сегодня П.ЛАЗАРЕНКО отбыл 50 месяцев наказания, и будет отбывать еще 47 месяцев, или почти четыре года. Бюро тюрем США в трехмесячный срок должно принять решение о том, куда именно П.ЛАЗАРЕНКО будет переведен из тюрьмы в городке Дублин, где отбывают наказания женщины, а также лица, ожидающие окончательного приговора суда.