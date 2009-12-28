Кабмин может быть стороной коллективного трудового спора

Конституционный суд Украины вынес решение, согласно которому Кабинет министров может быть стороной коллективного трудового спора (конфликта) на национальном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном сегодня на заседании решении Конституционного суда Украины.

Ранее Кабинет министров обратился в КСУ с просьбой дать официальное толкование положений ст. 2 и 3 Закона Украины “О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)”.

Необходимость в официальном толковании этих положений правительство обосновало неоднозначным их пониманием сторонами во время разрешения коллективных трудовых споров на национальном уровне.

Согласно решению КС, анализ положений Конституции Украины, ряда законов Украины дает основания считать, что правительство как орган государственной власти, который реализует социально-экономическую политику государства и осуществляет управление объектами государственной собственности, наделен полномочиями, дающими ему возможность быть стороной коллективных трудовых споров на национальном уровне и принимать участие в решении на этом уровне вопросов, определенных законом.