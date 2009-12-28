За выходные в Киеве изъято 6 т контрафактоной пиротехники

Работники столичной милиции за выходные изъяли из обращения почти 6 тонн пиротехники, которые реализовывалась без надлежащих документов или с нарушением правил торговли.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, только в двух супермаркетах Деснянского района были изъяты почти 2 тыс. салютных установок, которые продавались с нарушением правил реализации.

На всех нарушителей правил торговли составлены административные протоколы, пиротехническая продукция изъята.

Также за указанный период в результате рейдов киевская милиция изъяла почти 4 тыс. хвойных деревьев, которые продавались без каких-либо документов.