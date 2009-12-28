Главное на 28 декабря (день)

Хроника дня *** 28-29 декабря в Украине ожидается осложнение погодных условий; НКРЭ повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на январь на 2,5-2,3%; НКРЭ утвердила инвестпрограмму «Киевэнерго» на 2010 год

Погода: На протяжении 28-29 декабря в Украине ожидается осложнение погодных условий. Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 28 декабря ночью в карпатском регионе и южных областях, днем в Украине ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега (на юге Одесской области с дождем), налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица, в южной части порывы ветра 15-22 м/с, в Крыму сильные дожди и сильный ветер 25-30 м/с.

Температура ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях и Приазовье местами 4-8° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, на побережье морей до 9°, днем 10-14 тепла.

29 декабря на большей части территории Украины будет идти сильный снег и мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица, метели, порывы ветра 15-22 м/с, в южных, восточных областях и в Крыму 25-30 м/с.

30 декабря в Украине, кроме западных областей, ожидается прекращение осадков, ветер станет слабее, на дорогах сохранится гололедица. Температура снизится ночью до 2-8° мороза, днем до 0-5° мороза, в южной части днем 1-7° тепла.

В Киевской области в ближайшие сутки также ожидается осложнение погодных условий. Облачно. Ночью будет идти небольшой снег, днем умеренный, местами сильный снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3 мороза, днем около 0°; по области ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла.

На дорогах Закарпатья осложнено движение

На дорогах Закарпатья осложнено движение, сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на отдельных участках дорог в Закарпатской области в результате сильных дождей и таяния снега вода начала перетекать на дорожное полотно. В частности, 28 декабря по состоянию на 6 ч. 30 мин. закрыто движение автотранспорта участке автомобильной дороги Т-07-01 Ужгород – Демечи между селом В. Гешцы и селом Тисаагтслек Ужгородского района в связи с поднятием уровня и переливом воды в г. Латорица через проезжую часть автодороги шириной до 200 метров и высотой до 15 см. Объезд осуществляется по маршруту Малые Геевцы - Русские Геевцы - Тейглаш – Чоп – Демечи, установлены соответствующие дорожные знаки. В настоящее время отмечается спад воды.

По информации Укравтодора, для зимнего содержания дорог задействованы 731 механизм и 1555 рабочих, на дежурстве находились 771 механизм и 2262 рабочих.

КС: Кабмин может быть стороной коллективного трудового спора на национальном уровне – решение Конституционный суд Украины вынес решение, согласно которому Кабинет министров может быть стороной коллективного трудового спора (конфликта) на национальном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном сегодня на заседании решении Конституционного суда.

Ранее Кабинет министров обратился в КСУ с просьбой дать официальное толкование положений статей 2 и 3 Закона Украины “О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)”.

Необходимость в официальном толковании этих положений правительство обосновало неоднозначным их пониманием сторонами во время разрешения коллективных трудовых споров на национальном уровне.

Согласно решению КС, анализ положений Конституции Украины, ряда законов Украины дает основания считать, что правительство как орган государственной власти, который реализует социально-экономическую политику государства и осуществляет управление объектами государственной собственности, наделен полномочиями, дающими ему возможность быть стороной коллективных трудовых споров на национальном уровне и принимать участие в решении на этом уровне вопросов, определенных законом.

ТЭК: НКРЭ повысила розничные тарифы энергокомпаний на январь на 2,5-2,3%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на январь на 2,5-2,3%.

Об этом сказано в постановлении комиссии от 25 декабря №1529, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 2,5% - до 47,32 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса - на 2,3% - до 62,71 коп. за кВт/ч (без НДС).

Напомним, с декабря 2008 года по ноябрь 2009 года розничные тарифы энергоснабжающих компаний оставались неизменными в связи с рекомендациями Президента Украины и Кабинета министров установить мораторий на повышение тарифов на период экономического кризиса.

На ноябрь уровень розничных тарифов облэнерго был пересмотрен и увеличен в среднем на 3,8-4,9%, на декабрь – на 1%.

НКРЭ утвердила инвестпрограмму «Киевэнерго» на 2010 год в объеме 104 млн. грн. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила инвестиционную программу ОАО «Киевэнерго» в объеме 104,1 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно утвержденной инвестиционной программе, «Киевэнерго» в 2010 году направит на техническое развитие сетей 72 млн. 885,4 тыс. грн. и на снижение сверхнормативных потерь – 17 млн. 646,3 тыс. грн.

Кроме того, на автоматизированные системы диспетчерского контроля будет направлено 4 млн. 324 тыс. грн., на развитие информационных технологий – 815,6 тыс. грн., на развитие средств связи - 2 млн. 615,5 тыс. грн., на транспорт - 3 млн. 486,2 тыс. грн. На другие мероприятия предусмотрено выделить 2 млн. 335,4 тыс. грн.

В пресс-службе компании уточнили, что «Киевэнерго" подавало на утверждение в комиссию инвестпрограмму объемом 183 млн. грн., однако регулятор убрал из нее составляющую прибыли.

«Впрочем, одобренное НКРЭ решение в тяжелых для экономики условиях также является позитивным. Средства инвестпрограммы позволят компании поддерживать оборудование в рабочем состоянии, а также реализовать отдельные проекты по техническому перевооружению», – цитирует пресс-служба директора по перспективному развитию и инвестициям «Киевэнерго» Никиту КОНСТАНТИНОВА.

На 2009 год объем инвестпрограммы «Киевэнерго», который неоднократно корректировался в сторону уменьшения, был зафиксирован на уровне 163,409 млн. грн.

Справка УНИАН. АК “Киевэнерго” является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности столицы в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Цена барреля нефти ОПЕК выросла до 74,2 доллара Цена нефтяной "корзины"ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) выросла до 74,2 доллара, сообщает РИА Новости.

По состоянию на четверг, 24 декабря, цена барреля нефти ОПЕК увеличилась на 1,53 доллара и составила 74,24 доллара против 72,71 доллара в предыдущий день торгов. Рекорд цены "корзины"был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель. Средняя цена по итогам 2008 года составила 94,45 доллара за баррель. В январе 2009 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 41,52 доллара, в феврале - 41,35 доллара, в марте - 45,78 доллара, в апреле - 50,2 доллара, в мае - 56,98 доллара, в июне - 68,36 доллара, в июле - 64,59 доллара, в августе - 71,35 доллара, в сентябре - 67,17 доллара, в октябре - 72,67 доллара, в ноябре - 76,29 доллара.

В марте 2008 года "корзина"была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины"ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Грузия обвинила «Роснефть» в незаконном освоении шельфа Абхазии МИД Грузии раскритиковало подписание соглашения между «Роснефтью» и абхазской госкомпанией «Абхазтоп» об освоении шельфа Абхазии, сообщает «Кавказский узел».

«Необходимо отметить, что решение России проводить исследовательские работы в территориальных водах Грузии с целью эксплуатации запасов нефти и газа представляет собой недвусмысленное и грубое нарушение норм международного права», - говорится в распространенном МИД Грузии сообщении относительно подписанного 24 декабря Абхазией и ОАО «Роснефть» договора об условиях геологического изучения шельфа Абхазии в Черном море.

Грузинское внешнеполитическое ведомство ссылается на подписанную в 1982 году Конвенцию ООН по морскому праву, в соответствии с которой «для занятия экономической активностью в морских территориях суверенного государства компания или иной субъект этой активности обязан получить соответствующее разрешение у властей суверенного государства», пишет "Газета.Ru".

Фондовый рынок: Суд взыскал с ФГИУ в интересах ООО «Нортима» 400 млн. грн. за конкурсной гарантии по НПЗ

В пятницу, 25 декабря, Хозяйственный суд г. Киева взыскал в интересах ООО “Нортима” с Фонда государственного имущества Украины 400 млн. грн. перечисленной конкурсной гарантии и 2 млн. 695 тыс. 890 грн. 41 коп. – 3% годовых за несвоевременное выполнение денежного обязательства. Также суд возложил на ФГИУ возмещение судебных издержек в деле.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ООО “Нортима” Роман ЖУГАН.

“Мы рассчитываем на то, что ФГИУ добровольно выполнит это решение суда и перечислит средства, а если нет – то будем обращаться за принудительным взысканием средств в интересах “Нортимы”, - отметил Р.ЖУГАН.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании - ООО "Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Позднее исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода.

В октябре ООО «Нортима» заявила, что Фонд государственного имущества Украины не вернул своевременно и незаконно использует 400 млн. грн., внесенных компанией в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

«Кроме того, что, в нарушение «Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ», приватизационное ведомство отказалось признавать нашу компанию победителем приватизационного конкурса по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод», ФГИУ по состоянию на настоящее время не вернул ООО «Нортима» 400 млн. грн., внесенных в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже 99,567% акций ОАО «ОПЗ», - заявлял ООО “Нортима” в октябре 2009 года.

«Официально заявляем, что до того момента, как Фондом госимущества будет заключен с ООО «Нортима», как с победителем приватизационного конкурса, договор купли-продажи акций ОАО «Одесский припортовый завод», государство не имеет ни юридического основания, ни морального права пользоваться денежными средствами, внесенными нашей компанией в качестве конкурсной гарантии», - отмечалось в официальном заявлении компании, предшествовавшем направлению судебного иска, который был удовлетворен 25 декабря 2009 года.

Объемы торгов на европейские рынках будут невысокими

Европейские акции растут в начале сессии в понедельник, следуя за ралли в Азии, но объемы торгов, как ожидается, будут невысоки, поскольку британские рынки закрыты на праздники. сообщает Рейтер.

К 11.50 МСК панъевропейский индекс "голубых" фишек FTSEurofirst 300 вырос на 0,45 процента до 1.043,23 пункта.

Ресурсные акции нашли поддержку в подорожании сырья. Котировки Repsol поднялись на 1,13 процента, Total - на 0,78 процента, ArcelorMittal - на 1,47 процента.

Фьючерсы на американскую легкую нефть в понедельник достигли четырехнедельного максимума выше $78, а стоимость меди повысилась до нового 16-месячного рекорда.

Бумаги банков также пользуются спросом. Societe Generale прибавил 0,52 процента, Credit Suisse - 0,78 процента.

"Больших новостей, двигающих рынок, нет, хотя данные из Японии достаточно позитивны, - сказал Дэвид Теболт из Global Equities. - У нас прекрасное рождественское ралли, и даже несмотря на невысокие объемы, эта повышательная тенденция может сохраняться по меньшей мере до середины января".

Настроения улучшились после выхода информации о росте промышленного производства в Японии в ноябре. ̀ На предрождественской сессии в четверг панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 закрылся на самом высоком уровне почти за 15 месяцев. Индекс имеет все шансы подняться на рекордные 25 процентов в этом году, что станет лучшей динамикой с 1999 года.

Немецкий индекс DAX вырос на 0,85 процента, французский CAC 40 - на 0,73 процента.

Финансы: Доллар и евро на межбанке растут Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9520/7,9690 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9660/7,9755 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2688/0,2694 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2686/0,2690 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,62 рубля за доллар (-0,06).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4384/1,4386 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4365/11,4635 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,4655/11,4815 грн./евро.

Доллар на азиатских торгах держится на предрождественских уровнях

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник сохранял набранную перед рождественскими праздниками высоту благодаря спросу со стороны японских корпораций перед Новым годом. сообщает Рейтер.

Понедельник для многих японских фирм станет последним рабочим днем уходящего года: они приступят к работе только 4 января.

Инвесторы ждут публикации американской статистки и результатов аукционов гособлигаций США, чтобы понять, насколько устойчива тенденция к росту доллара.

"Участники рынка хотят определить направление движения котировок в новом году, когда позади останется обычный для конца года интерес к доллару", - сказал Акира Хосино из Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ.

К 7.44 МСК индекс стоимости доллара к корзине из шести основных мировых валют вырос на 0,11 процента до 77,735 пункта. На минувшей неделе он достиг пика трех с половиной месяцев в 78,449 пункта.

Котировки доллара к иене составили 91,56/1,57 единицы японской валюты. На минувшей неделе они доходили до двухмесячного максимума в 91,88 иены.

Американские рынки в понедельник продолжат работу, британские будут закрыты.

Котировки евро к доллару составили $1,4377/80. На прошлой неделе они упали до $1,4218, что стало самым низким уровнем с начала сентября.

Золото подорожало после месячного падения

Золото на торгах в понедельник увеличивается в цене в рамках коррекции после чрезмерного падения на протяжении четырех недель подряд, сообщает агентство Bloomberg.

На торгах в понедельник в Сингапуре золото подорожало на 0,8% - до 1113,81 доллара за тройскую унцию. Февральский фьючерс на золото в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже также увеличился в цене на 0,8% и достиг 1113,7 доллара за унцию.

"Некоторые инвесторы воспользовались снижением цены на металл и увеличивают вложения в него на фоне низких объемов торгов перед окончанием года, - заявил трейдер KEB Futures Co. Чае Унсо (Chae Unsoo). - Тем не менее, позитивная статистика, которая может указать на восстановление экономики США, может усилить спекуляции на тему повышения базовой ставки Федеральной резервной системой, что поддержит доллар и окажет давление на цены на золото".

С начала текущего года золото выросло в цене на 26% на фоне уменьшения стоимости американской валюты, вызванного глубочайшим спадом в экономике США со времен Великой депрессии 1930-х годов. Признаки восстановления американской экономики привели к ралли на рынке доллара в текущем месяце. Так, с начала декабря курс доллара к шести валютам стран-основных торговых партнеров США, увеличился на 3,7%, в то время как цена на золото снизилась за тот же период на 5,7%.

Свежая порция статистики по уровню доверия потребителей к экономике США, которая должна быть опубликована во вторник, может усилить спекуляции на тему сворачивания Федеральной резервной системой мер поддержки экономики, что негативно отразится на стоимости золота. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют, что индекс доверия потребителей к экономике США увеличится до 53 пунктов в декабре по сравнению с 49,5 пункта в ноябре.

Китай вышел на вторую позицию в мире по размеру ВВП

Китай, судя по всему, стал в нынешнем году второй по размерам экономикой мира, обойдя Японию. Об этом сообщает британский еженедельник Sunday Telegraph со ссылкой на оценки специалистов лондонского Сити, передает ИТАР-ТАСС.

Ожидалось, что выход КНР на вторую позицию среди стран мира по номинальному значению ВВП произойдет в предстоящем 2010 г. Однако это случилось раньше - во второй половине текущего года, отмечает издание.

Данные выводы сделаны после того, как на минувшей неделе государственная статистическая служба КНР предоставила окончательные уточненные результаты на минувший 2008 г. Согласно им, рост ВВП составил тогда 9,6 проц, а не 9 проц, как считалось ранее.

В результате в 2008 г ВВП Китая достиг 4,6 трлн долл. Для Японии эти цифры составляли на минувший год 4,9 трлн долл.

Однако в текущего году китайская экономика сохранила высокие темпы роста - на уровне 8 проц, а японская - зафиксировала падение на 6,6 проц.

Таким образом, Китай сейчас вышел вперед по размеру своего ВВП, оттеснив Японию на третью позицию, указывает еженедельник.

Транспорт: «Ариана» после заправки горючим движется к порту назначения

В воскресенье, 27 декабря, балкер “Ариана”, после заправки горючим и завершения соответствующих регламентных работ, в 13:00 по киевскому времени отправился на север в направлении предварительно определенного порта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Со слов капитана Г.ВОРОНОВА, с которым руководство МИД поддерживает постоянную связь, рабочие механизмы судна работают в штатном режиме, состояние здоровья и настроение членов экипажа судна нормальное.

Министерство иностранных дел держит на контроле вопрос графика движения судна и его сопровождения международными силами в порт назначения, отмечается в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что руководитель МИД Петр ПОРОШЕНКО лично осуществляет координацию действий дипломатических представительств Украины в ряде стран мира с целью быстрейшего возвращения моряков на родину.

О ходе событий Департамент консульской службы МИД проинформировал семьи членов экипажа балкера “Ариана”.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывание в плену у пиратов Сомали. В заложниках у пиратов находились 24 моряка. За освобождение «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. дол..

ЧП: На Луганщине с террикона в сторону жилых домов сползло 400 т породы

В 23.15 26 декабря в Луганской области, в городе Свердловск, произошло сползание около 400 тонн горной массы от террикона шахты имени Свердлова в направлении жилых домов на улице Чкалова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет. Принято решение о временном отселении людей из указанных частных жилых домов на период проведения работ по очистке территории и укреплению террикона.

По состоянию на 07.00 27 декабря сползание горной массы приостановлено. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.