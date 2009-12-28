Установлены еще три факта подделки дипломов должностными лицами

В ходе проверки специалистами ГУБОП МВД Украины в настоящее время выявлено еще три факта подделки дипломов о высшем образовании отдельными должностными лицами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Виннице сообщил министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, для установления происхождения дипломов чиновников органы внутренних дел передали в Министерство образования и науки 3,5 тыс. запросов, на большую часть из них получены ответы.

В результате по факту подделки дипломов возбуждено 3 уголовных дела. В частности, одно из них касается происхождения диплома начальника одного из управлений Симферопольского горсовета, другое касается получения диплома о высшем образовании одним из заместителей председателя Каланчакского райсовета Херсонской области, а также – диплома начальника одного из управлений Днепровской райгосадминистрации г. Киева.

Кроме того, еще по 10 фактам проводится проверка, по результатам которой, как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, будет решаться вопрос, возбуждать или не возбуждать уголовные дела.

«В отношении господина КИСЛИНСКОГО следствие продолжается. Мы хотим установить круг лиц, которые помогали господину КИСЛИНСКОМУ незаконно получить диплом, высокие должности и получать достаточно высокое вознаграждение в виде заработной платы, которая, как вы догадывается, исчисляется довольно серьезными суммами», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.