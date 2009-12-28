Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО пока не комментирует возможные кадровые назначения в случае ее победы на выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Ривне.

"О кадрах мы будем говорить, после того как народ Украины получит окончательную победу над мафией", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос о том, станет ли нынешний первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ главой правительства в случае ее победы на президентских выборах.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО пообещала в качестве президента формировать новый состав правительства на основе консультаций с профессиональными кругами каждой отрасли, а не политических сил и блоков.