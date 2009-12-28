Ющенко приложил все усилия, чтобы в команде Януковича не были наказаны

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приложил все усилия, чтобы отдельные члены команды председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА не были наказаны за расхищение бюджетных денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Виннице.

“Я считаю, что Президент сознательно сделал все, чтобы ЯНУКОВИЧ и его команда не были наказаны. Если бы было иначе, мы бы об отдельных членах его команды и не вспоминали, или вспоминали их в другом месте (имеется в виду в местах лишения свободы – УНИАН)”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он напомнил, что в 2005 году по результатам проверок милиция возбудила и передала в Генеральную прокуратуру материалы за разворовывание чиновниками Министерства транспорта и связи в 2004 году свыше 500 млн. грн. Кроме того, в 2008 году было возбуждено еще ряд уголовных дел за расхищение свыше 150 млн. грн. бюджетных средств в этом же министерстве. Однако ни одно из этих уголовных дел Генпрокуратурой не доведено до конца, утверждает министр.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО считает, что В.ЮЩЕНКО занялся борьбой с коррупцией “только за 40 дней до выборов”, критикуя при этом правоохранительные органы, в первую очередь МВД. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, бороться с коррупцией нужно было с первого дня президентства. Министр считает, что В.ЮЩЕНКО пытается «сложить ответственность с себя» за ситуацию в государстве.