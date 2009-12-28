Анонс на 29 декабря

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Черкасской области. Планируется, что во время поездки Глава государства осмотрит производственные мощности «Уманского тепличного комбината» и пообщается с работниками предприятия.

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Состоится расширенное заседание Общественной коллегии Госкомпредпринимательства. Планируется обсудить вопрос участия общественности в формировании отдельных направлений государственной политики, предложения по формированию приоритетных направлений деятельности Комитета в 2010 году. Также в повестке дня состояние законодательного обеспечения вопроса упрощенной системы налогообложения.

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Состоится итоговая пресс-конференция Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко для центральных и региональных СМИ.

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АК «Киевэнерго» проведет пресс-тур в диспетчерский пункт Восточного эксплуатационного района филиала «Кабельные сети Киевэнерго». В пресс-туре примут участие председатель правления АК «Киевэнерго» Соколовский Эдуард Степанович, заместитель директора «Кабельные сети Киевэнерго» - начальник РКС "Восточный" Пашкуда Александр Петрович. Также вы сможете пообщаться с персоналом диспетчерского пункта и познакомиться ближе с их работой.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “О передаче топографо-геодезических предприятий и организаций в сферу управления Госкомзема”. Речь пойдет о проекте распоряжения КМУ "О передаче топографо-геодезических предприятий и организаций в сферу управления Госкомзема", который фактически ликвидирует целую отрасль, обеспечивающую участие в реализации государственной политики в сфере создания национальной геодезической системы отсчета, связанной с Европейскими и мировыми системами координат, и Национальной инфраструктуры геопространственных данных, становления, нормирования, учета, регистрации, использования и сохранения географических названий, обеспечения строительства и мониторинга инженерных сооружений в том числе к ЕВРО-2012, и т.п. Негативным последствием принятия настоящего акта будет перепрофилирование государственных топографо-геодезических и картографических предприятий на выполнение работ по землеустройству и практическая ликвидация картографо-геодезической службы. Участники: Игорь Тревого, президент Украинского общества геодезии и картографии и Анатолий Бондарь, председатель Укргеодезкартографии 1991-2002 гг. и др.

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Председатель Гостаможслужбы Анатолий Макаренко проведет последнюю в этом году „прямую” телефонную линию по проблемным вопросам в отрасли таможенного дела.

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