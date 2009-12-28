Главное на 28 декабря (вечер)

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» официально заявляет, что с украинской стороны не существует ни одной угрозы для транзита российской нефти европейским потребителям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что ОАО «Укртранснафта», 100% акций которой находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины», и российская компания «Транснефть» проводят переговорный процесс относительно подписания ежегодного дополнительного соглашения к действующему долгосрочному контракту от 2004 года (заключенного сроком на 15 лет).

«На сегодня специалисты двух компаний согласовывают объемы транзита российской нефти и другие краткосрочные условия, договоренности по которым заканчиваются 31 декабря 2009 года», – отмечено в сообщении.

Напомним, сегодня агентство «Франс Пресс» сообщило со ссылкой на заявление Кабинета министров Словакии, что Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины из-за разногласий по вопросам транзита.

В июле-октябре прошлого года поставки нефти из России в Чехию сократились. Как говорил ранее вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, сбой в поставках объясняется отсутствием между российскими поставщиками и чешскими покупателями прямых договоров.

По мнению властей РФ, продажа российской нефти в Чехию с участием посредников не гарантирует выполнения согласованных экспортных графиков.

Последние три года Россия неоднократно предлагала чешской стороне заключить меморандум о сотрудничестве в области поставок российской нефти в Чехию.

Нефтепровод "Дружба" протяженностью около 6 тыс. км является крупнейшей системой трубопроводов в мире. Северный участок нефтепровода проходит по территории Беларуси, Польши и Германии, а южный – Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

По "Дружбе" в страны ближнего и дальнего зарубежья направляется почти половина идущей на экспорт российской нефти. В последние годы по основному, западному, направлению нефтепроводной системы перекачивается до 70-80 млн. тонн в год.

Ранее "Транснефть" отмечала риски транзита через украинскую территорию в случае запуска в аверсном режиме трубопровода Одесса–Броды. В этом случае Россия столкнется с необходимостью поиска новых маршрутов для почти 30 млн. тонн своей нефти, которая сейчас в направлении Черного моря идет по системе Одесса–Броды (18 млн. тонн нефти – по южному направлению "Дружбы" и 9 млн. тонн – в реверсном режиме Одессы–Бродов).

Сейчас по нефтепроводу Одесса–Броды транспортируется топливо из России в порты Черного моря. Однако Украина уже несколько лет пытается реализовать проект по прокачке нефти в обратном направлении – из портов в Европу. В этом случае Россия потеряет возможность прокачивать по южной ветке трубопровода "Дружба" около 19 млн. тонн нефти, которая сейчас экспортируется. Перенаправить эти объемы придется по БТС-2.

В прошлом году Украина не осуществляла несанкционированный отбор российского газа, предназначенного европейским пользователям.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава Счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН.

«Что касается нарушений, они были и в «Нафтогазе», и у нас - это вопрос контрактов. Мы сделали абсолютно точный вывод, что прямого воровства мы в этой ситуации не увидели», - сказал С.СТЕПАШИН.

Он отметил, что в прошлогодней ситуации вокруг поставок газа в Европу через украинскую территорию Счетная палата России и Счетная палата Украины проводили параллельные проверки участников поставок.

По его словам, нарушения были связаны с подписанием контрактов и с финансовой составляющей.

ООО «Востокэнерго» заключило договор с НЭК «Укрэнерго» по предоставлению услуг допуска к пропускной способности межгосударственных сетей с энергоострова Бурштынской ТЭС по итогам годового аукциона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе головной компании ДТЭК.

Согласно сообщению, основанием для заключения договора стала победа ООО «Востокэнерго» в состоявшемся 16 декабря 2009 года аукционе по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей для экспорта электроэнергии. ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) приобрело 150 МВт пропускной способности общей стоимостью 83,5 млн. грн. на экспорт электроэнергии в течение 2010 года.

В то же время в пресс-службе компании не уточнили, подписан ли аналогичный договор по итогам месячного аукциона на январь, на котором компания приобрела дополнительное сечение в 100 МВт за 3,56 млн. грн.

В Счетной палате РФ уверены, что новая «газовая война» между Россией и Украиной в этом году не повторится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава Счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН.

«Я уверен, что то, что было в прошлом году, не произойдет, у меня есть основания для такой уверенности», - сказал С.СТЕПАШИН.

Он отметил, что заявляет это на основании недавней встречи с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Также С.СТЕПАШИН подчеркнул, что Счетные палаты России и Украины при необходимости готовы в любой момент начать параллельные проверки газовых компаний.

«Мы готовы в любой момент, если нужно, включить контрольные функции. Сейчас для этого оснований практически нет», - сказал он.

Финансы

В ноябре 2009 года средняя заработная плата по Украине увеличилась на 5 грн. по сравнению с октябрем и на 1 декабря т.г. составила 1955 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в ноябре по сравнению с октябрем т.г. уменьшилась на 70 грн. – до 3154 грн., по Киевской области – увеличилась на 19 грн., до 2049 грн., по Донецкой области – на 27 грн., до 2231 грн., по Днепропетровской области – на 51 грн., до 2084 грн.

По предварительным данным Госкомстата, в январе-ноябре 2009 года в среднем по Украине зарплата штатных работников составила 1877 грн., в частности по Киеву – 3115 грн., по Киевской области – 1958 грн., по Донецкой области – 2088 грн., по Днепропетровской области – 1940 грн.

Общий размер государственного долга Украины в ноябре 2009 года увеличился на 2% – до 35,871 млрд. долл., или 286,286 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно предоставленной информации, прямой государственный долг за прошлый месяц увеличился на 2% – до 26,222 млрд. долл., или 209,273 млрд. грн. При этом прямой внешний долг увеличился не существенно, а рост прямого внутреннего долга составил 4% – до 10,950 млрд. долл., или 87,389 млрд. грн.

Размер гарантированного государственного долга в ноябре т.г. увеличился на 1,2% – до 9,650 млрд. долл., или 77,013 млрд. грн. При этом гарантированный внутренний долг увеличился на 2% – до 1,621 млрд. долл., или 12,935 млрд. грн., внутренний гарантированный долг – на 1%, до 8,029 млрд. долл., или 64,078 млрд. грн.

Национальный банк Украины изменил методику расчета нормативов мгновенной (Н4), текущей (Н5) и краткосрочной (Н6) ликвидности коммерческих банков.

Соответствующие изменения в Методику расчета экономических нормативов регулирования деятельности банков в Украине внесены постановлением Нацбанка №764 от 24 декабря т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, средства, размещенные в банках-банкротах, в банках, находящихся в стадии ликвидации, в банках с временной администрацией и в банках, зарегистрированных в офшорных зонах, не будут учитываться при расчете указанных нормативов.

Кроме того, в случае наличия в банке расчетных документов, не выполненных в срок по его вине, значение нормативов мгновенной и текущей ликвидности будут равняться нулю с момента возникновения этих обязательств.

Новая Методика расчета экономических нормативов регулирования деятельности банков вступит в силу с 1 февраля 2010 года.

(УНИАН)