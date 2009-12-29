Председатель Полтавской областной госадминистрации Валерий АСАДЧЕВ не исключает возможности баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Кременчуге.

По его словам, окончательное решение он сможет принять только после выборов Президента Украины в начале 2010 года.

«Если к власти придут демократические силы, то я не исключаю, что буду баллотироваться. Мне за Киев сегодня больно. Если к власти придут недемократические силы, то мэра наверное будут назначать. Они как в старые времена сделают его выборы формальностью и сами назначат мэра», - сказал В.АСАДЧЕВ.

Напомним, весной 2006 года народный депутат Украины, председатель Киевской горорганизации УНП В.АСАДЧЕВ был кандидатом в мэры Киева от блока Ю.КОСТЕНКО и И.ПЛЮЩА.

26 мая 2006 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил главой Полтавской областной государственной администрации В.АСАДЧЕВА, уволив Степана БУЛЬБУ.