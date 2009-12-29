Американский журнал Foreign Policy, составил список "100 ведущих глобальных мыслителей" 2009 года и посвятивший этому проекту собственный спецвыпуск, пишет "Российская газета".

По мнению журнала, большинство мировых "властителей дум" - американцы. При этом президенту США Бараку Обаме отведено второе место, а на первое демократично поставлен главный банкир страны Бен Бернанке. Ему приписана основная интеллектуальная заслуга в "предотвращении новой Великой депрессии". С этим, собственно, даже не хочется спорить - лишь бы глобальный экономический пожар был в самом деле потушен, что пока отнюдь не гарантировано.

В числе выдающихся мыслителей названы и многие другие люди, связанные с кризисом. Например, американский экономист Нуриел Рубини - за то, что "точно предсказал глобальную финансовую пандемию", обозреватель британской "Файнэншл таймс" Мартин Вулф - как "дуайен финансовых колумнистов мира". За ними следуют "несравненный знаток глобальных финансов" инвестор Мохаммед Эль-Эриан, бывший главный экономист Всемирного банка Джозеф Стиглиц.

Теперь и Клинтон, и Саммерс включены Foreign Policy в список глобальных мудрецов. Первый - за "переосмысление филантропии" в современном мире, второй - за то, что служит "мозгом экономической политики Обамы".

На пару с мужем была упомянута и госсекретарь США Хиллари Клинтон - за внедрение в дипломатическую теорию и практику концепции "умной силы", основанной на "общих интересах, разделяемых ценностях и взаимном уважении".

Россиян в списке Foreign Policy не оказалось, но Россия все же не совсем была обойдена стороной. Один из разделов посвящен итогам опроса, проведенного среди самих глобальных интеллектуалов-"первосотенцев". Отвечая на вопрос о том, кого из мировых лидеров за пределами США они считают наиболее влиятельными, они поставили на первые места председателя КНР Ху Цзиньтао и премьер-министра России Владимира Путина.