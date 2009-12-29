Премьер за ужесточение уголовной ответственности за коррупцию

Премьер-министр, кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует ужесточение уголовной ответственности чиновников за коррупцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в эфире телеканала ICTV.

"Я хочу вернуться к этой возможности, сразу после президентских выборов, чтобы, во-первых, за любое посягательство на государственную собственность, за любую попытку коррупции, за любые вещи, связанные с откровенными хищениями, просто была самая высокая мера наказания - пожизненное заключение", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства считает, что безответственность чиновников приводит к ощущению безнаказанности у политиков. "Когда берут заводы бесплатно, месторождения нефти и газа, кто-то несет ответственность? Нет. И поэтому такое преступление в стране приумножается, потому что каждый, кто приходит после того, кто не отвечал за это, думает, что и ему можно все брать, потому что за это никто не отвечает", - объяснила премьер.

"Теперь мы повсюду видим руки, которые крали, но им за это ничего не бывает. Я имею в виду не руки Президента, а все другие руки – чиновников, лидера оппозиции, то есть руки, которые не отвечают за то, что воруют. Вот суть того, что происходит во власти. Я хочу это изменить. Сегодня у меня не хватает для этого ни политических функций, ни полномочий, ни политических возможностей. После выборов Президента, я убеждена, что их хватит", - уверена Ю.ТИМОШЕНКО.