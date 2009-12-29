ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Россия в дискредитации Украины перешла с газа на нефть», в котором пишет - Россия предупредила Евросоюз о том, что может приостановить поставки нефти через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию из-за спора о ценах. Об этом заявили в министерстве экономики Словакии, сославшись на письмо из ЕС. Подробности спорной ситуации пока не известны…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/rossija-v-diskreditacii-pereshla-s-gaza-neft-135836/

* * *

Также «Дело» в материале «Ющенко: Из-за политики Тимошенко каждый украинец должен 6,5 тыс. гривен» пишет - Виктор Ющенко заявляет, что из-за кредитной политики правительства каждый украинец задолжал 6,5 тысяч гривень. "Только на одни проценты, чтобы их выплатить, по кредитам, которые взяла Тимошенко за последние 8 месяцев, в следующем году нужно из бюджета выплатить 22 миллиарда гривен", - сказал он…

http://delo.ua/vlast/politika/jucshenko-iz-za-politiki-timoshenko-kazhdyj-ukraince-dolzhen-6-tys.-135810/

* * *

«Дело» в публикации «Что нового в проблемных банках (21 - 25 декабря)» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/banki/chto-novogo-v-problemnyh-21---25-dekabrja-135744/

* * *

«Украинская правда» в публикации «Из жизни госэлиты. Кому подарили светофорный комплекс стоимостью полумиллиона бюджетных гривен?» пишет – светофоры на 21-м километре международной трассы "Киев-Чоп" (М-06) появились совсем недавно, тем не менее, сразу же вызвали глубокое недовольство тех, кто имел несчастье ездить в Киев по Житомирскому направлению. Кому это нужно?..

http://kiev.pravda.com.ua/publications/4b38cbb1cacd3/

* * *

«Украинская правда» в публикации «Президентские выборы – 2010: предварительные итоги перед промежуточным финишем» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/4b389ca67d2a1/

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Министр труда и соцполитики Людмила ДЕНИСОВА: «Зарплаты и пенсии будут выплачены вовремя и в полном объеме» пишет – Денисова уверяет, что декабрьские выплаты, несмотря на праздники, выборы, отсутствие бюджета, начнутся точно по графику – 4 января. Но так ли это?..

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/28/102620.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Киев-2010: Что нам обещают в новом году» пишет - «сухой» закон, эвакуаторы, развязка на Московской площади и три новых станции метро…

http://www.segodnya.ua/news/14104622.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Пенсионный фонд агитирует за Юлю» пишет - людям разъяснили, что деньги им платят не по закону, а от доброй души Тимошенко…

http://vybory2010.segodnya.ua/vnews/14104820.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «В новый год без госбюджета. Чем для Украины аукнется…» пишет - непринятие бюджета-2010 грозит Украине социально-экономическим кризисом. Вся надежда на «привычку» Кабмина игнорировать законы. Но стимулировать это будет не деловую активность, а теневую экономику и инфляцию…

http://economics.unian.net/rus/detail/31334

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Фондовый рынок «лег» на зимние каникулы?..» пишет - в преддверии зимних праздников украинский фондовый рынок замер. А мировые площадки ушли на рождественские каникулы в росте. Нынешняя неделя обещает быть непредсказуемой...

http://economics.unian.net/rus/detail/31344

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Назвали владельцев» пишет – информация о людях, оказывающих существенное влияние на работу банков России, стала общедоступной. Банки теперь обязаны размещать ее в интернете…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/29/222416

* * *

Издание «Ведомости» в материале «Новые миллиардеры в UC Rusal» пишет – UC Rusal может превратиться в настоящий клуб миллиардеров. Купить акции холдинга во время январского IPO планируют фонды Натаниэла Ротшильда, американского миллиардера Джона Полсона и богатейшего жителя Юго-Восточной Азии Роберта Куока…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/29/222421

* * *

Издание «Известия» в публикации «Бензин подорожает весной» пишет – в России топливо на заправках продолжает дешеветь, и некоторое время так и будет. Но не очень долго. Скорее всего, весной бензин снова подорожает…

http://www.izvestia.ru/economic/article3137017/

(УНИАН)