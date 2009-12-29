Ющенко "заморозил" возврат облгазов государству в интересах ПР

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановкой действия постановления Кабинета Министров о возвращении облгазов в государственную собственность действует в интересах Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в эфире телеканала ICTV.

"70% облгазов принадлежат правой руке лидера Партии регионов ЯНУКОВИЧА господину ФИРТАШУ. Мы издали постановление, построили всю модель возвращения государству локальных газовых сетей. Президент наложил вето. Это что – не одна команда, не одна система? Она одна", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер призвала избирателей к правильной оценке таких совместных действий. "Если мы с вами этого не поймем, то на этих президентских выборах мы допустимо ту ошибку, которая перечеркнет тот путь, который за последние несколько лет прошли, чтобы их поставить на места", - считает она.