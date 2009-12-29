КИУ перечислил на экзит-пол’2010 три тысячи гривен

Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» откликнулась на призыв Фонда «Демократические инициативы» и приобщилась к общественному сбору средств для реализации проекта «Национальный экзит-пол’2010».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета избирателей со ссылкой на председателя Правления КИУ Александра ЧЕРНЕНКО, работники секретариата организации решили поддержать проведение экзит-пола, отчислив из своей заработной платы средства, общая сумма которых составила три тысячи гривен.

«В КИУ и консорциуме «Национальный экзит-пол’2010» одна цель - независимый общественный контроль за честностью и демократичностью предстоящих выборов, поэтому у нас в организации не возникло дискуссий относительно инициативы поддержать проведение экзит-пола», - заявил А.ЧЕРНЕНКО.

«Мы понимаем, что собранная нами сумма не решает проблемы недостаточного финансирования проекта и является лишь каплей в общей смете, но если таких капель будет хотя бы двести, то проведение независимого экзит-пола, которому бы доверяли и в Украине, и в мире, станет реальностью», - считает руководитель КИУ.

Также КИУ призвал украинских избирателей и других общественных организаций приобщиться к этой инициативе. «Ведь каждый дополнительный участок и каждый дополнительный избиратель, которые попадут в социологическую выборку, повысят качество проведенного опроса и точность его результатов», - добавил А.ЧЕРНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в дни выборов Президента 17 января и 7 февраля 2010 года Консорциум “Национальный экзит-пол 2010”, в который входят Фонд “Демократические инициативы, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, проведут Национальный экзит-пол-2010.

Между тем, по словам директора Фонда “Демократические инициативы” Илька КУЧЕРИВА, на сегодняшний день есть определенные трудности с финансированием этого проекта и еще не хватает около полумиллиона гривен. Бюджет проекта рассчитан в общей сложности на 220 тыс. дол.