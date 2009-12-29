ГЛАВНОЕ на 29 декабря (день)

Хроника дня

* * *

Снегопад "завалил" Украину

В Украине из-за существенного ухудшения погодных условий усложнен проезд по автомобильным дорогам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, в частности, по состоянию на 08.00 29 декабря остается перекрытым движение на переливном участке автомобильной дороги Т-07-01 Ужгород-Демечи, км 18-19, в Ужгородском районе.

В Киевской области на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса установлено ограничение движения: км 18+20 (правая полоса), км 20+18 (левая полоса), км 39+40 (правая полоса).

Кроме того, с 19.50 28 декабря был закрыт аэропорт Борисполь. Работу аэропорта планируется возобновить сегодня до 12.00. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, для того чтобы международный аэропорт смог заработать как можно быстрее, по поручению первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО максимально задействованы усилия транспортников для очистки взлетно-посадочной полосы и территории аэропорта от снега.

«Международный аэропорт «Борисполь» – главные транспортные ворота Украины. Поэтому мы должны максимально сконцентрировать усилия, чтобы сегодня до 12:00 аэропорт заработал», - подчеркнул В.ШЕВЧЕНКО.

Вместе с тем, порты Северо-Западной части Черного моря - Белгород-Днестровский, Ильичевский, Одесский, Скадовск «Южный» работают с ограничениями по ветру.

Что касается работы железнодорожного транспорта, то в ночь на 29 декабря из-за сложных погодных условий были задержаны шесть грузовых поездов. Для очистки железнодорожной инфраструктуры от снега задействованы 2 тысячи 176 человек и техника.

Министерство транспорта обращается ко всем водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а при возможности - воздержаться от поездок на время осложнения проезда автодорогами из-за сложных погодных условий.

Также в ночь на 29 декабря в результате осложнения погодных условий, в частности сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и шквалистых порывов ветра, произошло обесточивание 1077 населенных пунктов в 14 областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Винницкой области без электроснабжения 262 н.п., Киевской – 185, Кировоградской – 138, Черкасской – 136, Житомирской – 94, Черниговской – 83, Николаевской – 52, Ривненской – 34, Херсонской – 33, Полтавской – 32, Запорожской – 12, Днепропетровской – 8, Волынской – 6 и Луганской - 2.

Электроснабжение возобновляют аварийные бригады облэнерго.

Умер глава КРУ Сивульский

Сегодня ночью умер председатель Главного Контрольно-ревизионного управления Украины Николай СИВУЛЬСКИЙ. Об этом УНИАН сообщил зам.председателя ГлавКРУ Виктор СКИРТА.

В.СКИРТА не уточнил причину смерти и других деталей.

По имеющейся у агентства неофициальной информации СИВУЛЬСКИЙ болел.

Экономика

Тимошенко назвала основные причины кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе итоговой пресс-конференции назвала основные причины экономического кризиса в Украине.

По ее словам, первым фактором кризиса стало то, что Украина в течение 18 лет независимости не успела осуществить структурные реформы в экономике.

Это стало причиной того, что во время кризиса «экономика держалась на нескольких крупных предприятиях».

Еще одним кризисным фактором стало то, что эти предприятия не были переоборудованы в соответствии с новыми достижениями, а работали на старом оборудовании, которое оставалось с тех времен, когда эти предприятия были приватизированы.

Третий фактор кризиса в Украине, по мнению премьер-министра, - «сверхслабая банковская система». Это привело к тому, что в стране для экономики не было кредитных ресурсов, а если и были кредиты, то их стоимость была самой высокой в мире.

«Страна была введена в спланированный финансовый голод», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Среди причин такого голода она назвала политику Национального банка Украины, который выдавал рефинансирование по высоким ставкам, а выданные средства банками использовались не для кредитования экономики, а шли на валютный рынок, следствием чего стало падение национальной валюты на 64,3%.

По словам премьер-министра, это самый большой уровень падения курса национальной валюты в мире. Так, в Польше курс нацвалюты снизился на 36%, в Беларуси – на 35%, в России – на 3%.

И последней причиной кризиса в Украине Ю.ТИМОШЕНКО назвала «глубинный политический кризис».

Херсонская область стоит на пороге бюджетного дефолта.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил херсонский губернатор Борис СИЛЕНКОВ 28 декабря во время телевизионного обращения к жителям области.

"Мы стоим на пороге бюджетного дефолта, - сказал он. - И это в условиях, когда Херсонская область заканчивает 2009 год с наилучшими показателями социально-экономического развития и входит в 2010 год стабильно работающим регионом, имея один из наилучших в Украине показателей промышленного производства: снижение промпроизводства в области в пределах 7% при 26% в целом по Украине; входит в четверку лучших по развитию агропромышленного комплекса областей – с темпами к предыдущему году 102,7%, имеет самый низкий уровень безработицы».

Б.СИЛЕНКОВ сообщил, что в Херсонский области государственная налоговая администрация собрала 38 млн. грн. налогов за январь-февраль 2010 года.

При этом, по его словам, «есть одна проблема, которая будет стоять перед нами, перед херсонцами, в начале 2010 года – это январь месяц. И при отсутствии, а я в этом убежден, средств государственной субвенциии, а последние три месяца показали, что они (Кабинет министров Украины - УНИАН) не обязательны в выполнении своих функций, мы можем опять с вами возвратиться в 2004 год, когда задерживались заработные платы, когда не выплачивались своевременно пенсии».

В то же время Б.СИЛЕНКОВ заявил, что выплатить зарплату бюджетникам позволили средства перевыполнения бюджета области. По словам губернатора, он предвидел развитие финансовой ситуации в конце года, поэтому большинство платежей по защищенным статьям были проведены до начала бюджетного кризиса в области.

ТЭК

Украина и Россия договорились о транзите нефти в 2010 году

Украина и Россия достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника агентства, ставка на транзит нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу «Дружба» останется на уровне 2009 года - 15 млн. тонн.

Напомним, в понедельник Кабинет министров Словакии сообщил, что Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины из-за разногласий по вопросам транзита.

Нефтепровод «Дружба» протяженностью около 6 тыс. км является крупнейшей системой трубопроводов в мире. Северный участок нефтепровода проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии, а южный - Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

По «Дружбе» в страны ближнего и дальнего зарубежья направляется почти половина идущей на экспорт российской нефти. В последние годы по основному, западному, направлению нефтепроводной системы перекачивается до 70-80 млн. тонн в год.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 100% акций ОАО «Укртранснафта», оператора украинской нефтепроводной системы.

Путин рассчитывает на выполнение Украиной обязательств по транзиту нефти

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН рассчитывает, что украинская сторона будет выполнять контракты по транзиту российской нефти в Европу. Об этом он сказал во вторник журналистам, комментируя предложение Украины изменить транзитные контракты, передает РИА «Новости».

"Мы надеемся, что они (контракты) будут исполняться", - сказал российский премьер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не пострадает ли имидж России как поставщика энергоресурсов в Европу из-за неопределенной ситуации с Украиной, В.ПУТИН заявил, что именно поэтому Россия и стремится диверсифицировать маршруты поставок.

"Мы готовы поставлять (энергоресурсы), у нас есть контракты, но если кто-то злоупотребляет, то что тут поделаешь?" - отметил он.

По словам премьер-министра, страны-транзитеры зачастую злоупотребляют своим положением, требуют для себя эксклюзивных условий по установлению цены на нефть и газ из России.

Кроме того, создается даже "серый" бизнес, когда российские энергоресурсы впоследствии реэкспортируются.

Напомним, накануне представитель ОАО "Укртранснафта" Сергей ЗИНКЕВИЧ сообщил, что Украина хочет изменить условия текущего контракта на транзит российской нефти в Европу.

По его словам, Киев попросил Москву повысить тарифы на транзит нефти через украинскую территорию, отметив при этом, что по данному вопросу стороны достигли "приемлемого компромисса".

Как сообщил во вторник вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, в декабре подразделение НАК "Нафтогаз Украина" обратилось в "Транснефть" с предложением по изменению действующего режима прокачки нефти, увеличению тарифов и рядом дополнительных условий.

По словам И.СЕЧИНА, Украина предлагает пересмотреть ряд положений действующих контрактов с уменьшением срока выхода из соглашений при уменьшении прокачки до 30 суток. Россия, в свою очередь, предлагает определить в качестве этого срока 60 суток.

Как заявила накануне пресс-секретарь министерства энергетики РФ Ирина ЕСИПОВА, Минэнерго РФ рассчитывает, что "Транснефть" и "Укртранснафта" во вторник-среду согласуют и подпишут договор о транзите российской нефти через территорию Украины в Европу на 2010 год.

Ранее в понедельник Кабинет министров Словакии сообщил, что Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины из-за разногласий по вопросам транзита.

Цена газа для населения, промышленности и ТКЭ останется на уровне 2009 г.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что цена природного газа для предприятий промышленности, населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) сохранится на уровне, установленном для 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на итоговой конференции для центральных и местных СМИ в Киеве.

«В следующем году с 1 января промышленность будет иметь такую же цену на газ, как имеет сегодня. Поэтому я хочу опровергнуть все заявления о том, что с 1 января газ будет дорогой, промышленность будет обанкрочена и все упадет», - сказала премьер, отметив при этом, что цена на газ для населения и ТКЭ также будет зафиксирована на уровне 2009 года.

«Я прошу это зафиксировать и раз и навсегда прекратить провокации относительно того, что газовый контракт плохой. Он хороший для Украины и укрепляет независимость Украины», - подчеркнула Ю. ТИМОШЕНКО.

В то же время она не уточнила, будут ли зафиксированы тарифы, действующие в текущем году, на весь 2010 год.

Энергетический форум пяти президентов может состояться 10 января

Очередной энергетический форум, посвященный развитию проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) по маршруту Одесса-Броды-Плоцк, может состояться 10 января в столице Грузии.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил гендиректор украинско-польской компании „Сарматия” Сергей СКРИПКА.

Он отметил, что пока окончательно не согласовано, состоится ли этот форум.

”Грузинская сторона готовится”, - сказал С.СКРИПКА.

Руководитель созданной для развития ЕАНТК „Сарматии” сообщил, что в форуме планируется участие президентов Украины, Польши, Азербайджана, Грузии и Литвы.

В то же время он не исключил, что форум может быть перенесен на более поздний срок.

„Если не состоится в январе в Грузии, тогда весной в Польше”, - сказал С.СКРИПКА.

В пресс-службе президента Польши УНИАН сообщили, что глава польского государства Лех КАЧИНЬСКИЙ на прошлой неделе обсудил с грузинским президентом Михаилом СААКАШВИЛИ проведение в Тбилиси в начале следующего года энергетического форума.

„У этом контексте президенты выразили удовлетворение прогрессом работы над созданием Евро-Азиатского коридора для транспортировки каспийской нефти на базе маршрута Одесса-Броды-Плоцк”, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным посольства Украины в Польше, Польша планировала очередной 5-й Международный энергетический форум в мае 2010 года в Кракове.

Строительство

В Украине выдано 91% госактов на право собственности на земельные паи В Украине выдано 91% (6 млн. 221 тыс.) государственных актов на право собственности на земельные доли (паи) взамен сертификатов на право собственности на землю (6 млн. 863 тыс.).

Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель.

Согласно сообщению, по результатам проверок соблюдения требований земельного законодательства при использовании земельных долей (паев) за этот год Госземинспекция выявила 796 нарушений на земельных участках общей площадью около 16,65 тыс. га.

При этом в ходе анализа информации о состоянии замены сертификатов на государственные акты установлено, что 558,3 тыс. госактов не выдано.

По данным Госземинспекции, наибольшее количество государственных актов на право собственности на земельные участки взамен сертификатов на земельную долю (пай) не получено во Львовской (84 тыс. 982), Волынской (51 тыс. 089), Черниговской (50 тыс. 159), Хмельницкой (45 тыс. 434), Ровенской (43 тыс. 300), Житомирской (43 тыс. 203), Ивано-Франковской (29 тыс. 977), Сумской (28 тыс. 746) областях.

В Госземинспекции считают, что основной причиной такого положения дел является высокая стоимость работ и затягивание с изготовлением документов проектными организациями.

При этом негативно влияет на этот процесс и ситуация, когда владельцы и наследники сертификатов не желают получать государственные акты на земельную долю (пай), поскольку получение госакта на право собственности на земельный участок влияет на размер социальной помощи.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,94 грн./долл., продают – по 7,99 грн./долл., курс не изменился, по сравнению с 28 декабря.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 7,98-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5%, по сравнению с 28 декабря, и сегодня составляет 11,43 грн./евро, продажи – не изменился – 11,55 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,49 грн./евро, по продаже – в пределах 11,52-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 28 декабря, повысился на 1,1% и составляет в среднем 0,2595 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2706 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,96 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс повысился на 0,3% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5%, по сравнению с 28 декабря, и сегодня составляет 11,44 грн./евро, продажи – не изменился – 11,57 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,35-11,49 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 28 декабря, повысился на 1,5% и сегодня составляет 0,2599 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2718 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2530-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2800 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 29 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,965, к евро – 11,473583, к российскому рублю – 0,26913.