Опрос: за Януковича во 2 туре готовы проголосовать 42,9% избирателей

Если бы выборы Президента состоялись в последнюю декаду декабря 2009 года, то за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 33,6% опрошенных, а за Юлию ТИМОШЕНКО - 19,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис”, которые презентовала сегодня на пресс-конференции научный руководитель Фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА.

Кроме того, в соответствии с результатами опроса, за Сергея ТИГИПКО готовы проголосовать 9,23% опрошенных, за Арсения ЯЦЕНЮКА - 6,1%, Виктора ЮЩЕНКО - 3,7%, Петра СИМОНЕНКО - 3,4%, Владимира ЛИТВИНА - 2,6%, Олега ТЯГНИБОКА - 1,6%, Инну БОГОСЛОВСКУЮ - 1,3%, Анатолия ГРИЦЕНКО - 1,3%. Ни один из остальных кандидатов не набирает 1%, сказала И.БЕКЕШКИНА, отметив, что готовы проголосовать против всех 5,3% респондентов, а еще 11,1% - не определились с выбором.

Также И.БЕКЕШКИНА сообщила, что, согласно данным опроса, во втором туре за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 42,9% избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 27,4%. В то же время против обоих кандидатов готовы проголосовать 18,7% опрошенных, а 9,2% - не определились.

Доктор социологических наук, руководитель фирмы “Юкрейниан социолоджи сервис” Александр ВИШНЯК на пресс-конференции спрогнозировал, что разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО во втором туре составит 10-12% в пользу лидера Партии регионов. В то же время И.БЕКЕШКИНА не исключила, что этот разрыв будет меньше - 6-8%. При этом она отметила, что в принципе эти цифры не имеют значения, поскольку победу одержит В.ЯНУКОВИЧ. А.ВИШНЯК не согласился с этим, отметив, что величина разрыва будет свидетельствовать “либо о поражении, либо о полном разгроме”.

И.БЕКЕШКИНА сообщила, что, в соответствии с опросом, Ю.ТИМОШЕНКО в первом туре выборов больше поддерживают женщины - 21,6%, чем мужчины - 16,1%, а Виктора ЯНУКОВИЧА – чуть больше мужчины - 35,6%, а женщины - 32%.

По ее словам, в опросе не оказалось существенных отличий в поддержке кандидатов в первом туре по возрастному признаку, за единственным исключением - Петра СИМОНЕНКО. Его значительно больше склонны поддерживать избиратели самого старшего возраста (старше 55 лет) - 8,2%, а среди молодежи до 30 лет - лишь 1,2%. Среди избирателей в возрасте 30-54 лет П.СИМОНЕНКО готовы поддержать 1,5%. Кроме того, за этого кандидата больше всего готовы голосовать избиратели с незаконченным средним образованием (8%). В то же время С.ТИГИПКО поддерживают избиратели со средним специальным образованием - 12,1% и высшим образованием - 12,3%.

И.БЕКЕШКИНА отметила, что основной причиной, по которой люди не хотят идти на выборы, является отсутствие того кандидата, за которого стоило бы проголосовать (34% тех, кто не желает идти на выборы). А 22% респондентов не хотят идти голосовать, потому что не верят в то, что выборы будут проведены честно, 17% убеждены, что выборы ничего не изменят, поскольку Президент ничего не решает.

Исследование проводилось с 12 по 26 декабря 2009 года. Было опрошено 2010 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос проведен при финансовой поддержке “Фонда “Возрождение”.