Путин, Медведев и... Пугачева - лидеры рейтинга

Первое место в рейтинге российской элиты 2009 года, как и в предыдущие годы, занял премьер-министр Владимир ПУТИН (его относят к этой группе 67,40% россиян), сообщили РБК во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

Согласно всероссийскому опросу, на втором месте, как и в 2008 г., - Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, причем его позиции существенно возросли (с 38,8% до 50,64%). Замыкает тройку лидеров певица Алла ПУГАЧЕВА, рейтинг которой снизился с 23,76% до 17,76%.

В первую десятку также вошли глава МЧС РФ Сергей ШОЙГУ (15,12% против 11,35% в 2008г.), патриарх Кирилл (15,12% против 1,15%), лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (10,75%), композитор Игорь КРУТОЙ (9,38% против 5,15%), режиссер Никита МИХАЛКОВ (8,74%), певец Иосиф КОБЗОН (7,65%) и мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ (6,47% против 10,09% год назад).