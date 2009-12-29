Тимошенко заявляет, что ее налоговая декларация реальная

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее налоговая декларация отображает реальный объем ее расходов и доходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему в ее декларации нет данных о расходах на аренду жилого дома.

«У нас сегодня можно спокойно каждому кандидату в президенты, если что-то в декларации не так, обратиться в суд и получить судебное решение. Я за свою декларацию, которую подала в ЦИК, за каждую цифру буду отвечать. Если есть сомнения – суд, прокуратура и мы отчитаемся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства убеждена, что если бы в ее декларации приводились недостоверные данные, то все ее конкуренты на президентских выборах уже давно обратились бы в суд.

«Я предлагаю вам читать декларацию и смотреть на те цифры. К той декларации мне нечего добавить. «Жареного» ничего – межигорьев, безрадичей, других вещей вы в моей декларации не найдете - не потому что я их туда не вписала, а потому что их у меня нет. Будучи премьер-министром, ни я, ни моя семья ни одного куска государственной земли, так как это сделал ЯНУКОВИЧ, так как, например, это у нашего Президента в декларации 13 гектаров киевской земли появилось, у меня такого нет в собственности, а не в декларации», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что ее семья также не воспользовалась ее служебным положением для приобретения в частную собственность земли или другого имущества.

«Я считаю, что если какой-либо политик притронулся к государственной собственности, он просто морального права не имеет баллотироваться на должность Президента, он не имеет морального права претендовать на какую-либо министерскую должность и состоять в какой-либо должности», - добавила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованной на сайте ЦИК декларацией, глава правительства в 2008 году имела единственный источник дохода – заработную плату (386 тыс. 170,42 грн.). Кроме того, в соответствии с документом, премьер-министр не имеет ни квартиры, ни дома, ни счета в банке.