В Украине из-за ненастья обесточены почти 1,6 тыс. населенных пунктов

В Украине из-за ненастья уже обесточены 1598 населенных пунктов в 15 областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 14.00 без электроснабжения остаются: в Винницкой области – 262 населенных пункта, Киевской – 215, Житомирской – 213, Полтавской – 183, Черниговской – 144, Кировоградской – 138, Черкасской – 136, Ривненской – 80, Николаевской – 52, Хмельницкой – 45, Запорожской – 43, Херсонской – 42, Днепропетровской – 16, Львовской – 8, в Луганской области – 7 населенных пунктов.

Электричество восстанавливают аварийные бригады облэнерго.

С целью минимизации последствий неблагоприятных погодных условий МЧС приведены в готовность пункты обогрева, техника повышенной проходимости для возможного использования в качестве тягачей при осложнении обстановки на дорогах; подготовлены мобильные средства электропитания для обеспечения постоянного функционирования заведений здравоохранения, систем жизнеобеспечения и органов власти; организовано взаимодействие с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, топливно-энергетического комплекса, связи и другими объектами жизнеобеспечения населения на случай осложнения обстановки, связанной с ухудшением погодных условий;

В регионах силы МЧС оказывают помощь в расчистке автодорог от поваленных деревьев, высвобождении отдельных автомобилей из снежных заносов. В первую очередь, помощь оказывается автомобилям “скорой” и “Укрпочты”.

Как сообщал УНИАН, утром МЧС проинформировал, что в ночь на 29 декабря в результате осложнения погодных условий, в частности сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и шквалистых порывов ветра, произошло обесточивание 1077 населенных пунктов в 14 областях.