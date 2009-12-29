Главное на 29 декабря (вечер)

Хроника дня

**** Топ-события 2-й половины дня: Кабмин увеличил УК «Нафтогаза» еще на 12 млрд. грн.; президент ветировал закон о продлении моратория на продажу с/х земель до 1 января 2012 г.; «Укрспирт» в 1-м квартале 2010 г. повышает цены на спирт на 15%; в Украине из-за ненастья обесточены почти 1.6 тыс. населенных пунктов

Ненастье: В Украине из-за ненастья уже обесточены 1598 населенных пунктов в 15 областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 14.00 без электроснабжения остаются: в Винницкой области – 262 населенных пункта, Киевской – 215, Житомирской – 213, Полтавской – 183, Черниговской – 144, Кировоградской – 138, Черкасской – 136, Ривненской – 80, Николаевской – 52, Хмельницкой – 45, Запорожской – 43, Херсонской – 42, Днепропетровской – 16, Львовской – 8, в Луганской области – 7 населенных пунктов.

Электричество восстанавливают аварийные бригады облэнерго.

С целью минимизации последствий неблагоприятных погодных условий МЧС приведены в готовность пункты обогрева, техника повышенной проходимости для возможного использования в качестве тягачей при осложнении обстановки на дорогах; подготовлены мобильные средства электропитания для обеспечения постоянного функционирования заведений здравоохранения, систем жизнеобеспечения и органов власти; организовано взаимодействие с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, топливно-энергетического комплекса, связи и другими объектами жизнеобеспечения населения на случай осложнения обстановки, связанной с ухудшением погодных условий;

В регионах силы МЧС оказывают помощь в расчистке автодорог от поваленных деревьев, высвобождении отдельных автомобилей из снежных заносов. В первую очередь, помощь оказывается автомобилям “скорой” и “Укрпочты”.

Как сообщал УНИАН, утром МЧС проинформировал, что в ночь на 29 декабря в результате осложнения погодных условий, в частности сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и шквалистых порывов ветра, произошло обесточивание 1077 населенных пунктов в 14 областях.

ТЭК: Кабмин увеличил уставный капитал «Нафтогаза Украины» еще на 12 млрд. грн. Кабинет Министров Украины второй раз в текущем году решил увеличить уставный капитал НАК «Натофгаз Украины».

Согласно постановлению правительства №1406 от 23 декабря т.г., уставный фонд госхолдинга будет увеличен на 49,7%, или 12 млрд. грн. – до 36 млрд. 647,714 млн. грн.

Увеличение уставного капитала компании будет осуществлено, как и в прошлый раз, путем внесения в уставный фонд компании облигаций внутреннего государственного займа на сумму 12 млрд. грн. Срок обращения ОВГЗ – 9-12 лет, уровень доходности – 9,5% годовых.

Кабмин поручил Министерству топлива и энергетики принять решение о частном размещении акций допэмисси НАК «Нафтогаз Украины».

Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рекомендовано до 28 декабря т.г. рассмотреть заявление «Нафтогаза» о регистрации выпуска акций допэмиссии с продлением до 30 июня 2010 года срока представления компанией документов, необходимых для такой регистрации.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. Кабмин решил увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» в 4,3 раза – с 5 млрд. 564,714 млн. грн. до 24 млрд. 164,714 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

РФ снижает с 1 января 2010 г. экспортную пошлину на нефть на 4 долл.

Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление о снижении с 1 января 2010 года экспортной пошлины на российскую нефть до 267 долларов с нынешних 271 доллара за тонну, сообщает сайт правительства.

Ставка пошлины на светлые нефтепродукты с нового года снизится до 192,2 доллара за тонну, на темные - до 103,5 доллара за тонну. В декабре они составляли 194,9 доллара и 105 долларов за тонну соответственно. С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца. С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре пошлина повышалась. Однако в ноябре пошлина снизилась почти на 10 долларов. В декабре она выросла сразу на 40 долларов. Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 миллиардов долларов.

АЭС Украины досрочно выполнили план по производству электроэнергии на 2009 год

Украинские АЭС 28 декабря досрочно выполнили плановое задание по производству электроэнергии на 2009 год, произведя 82,061 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства топлива и энергетики Украины.

«Это стало возможным благодаря самоотверженному, настойчивому труду украинских атомщиков. Достижение высоких показателей – трудовая традиция 36-тысячного коллектива НАЭК «Энергоатом», которая основана на высокой культуре безопасности эксплуатации АЭС, профессионализме и ответственном отношении к делу наших атомщиков, совершенствовании оборудования и технологий проведения ремонтов», - приводит пресс-служба слова первого вице-президента НАЭК «Энергоатом» Ивана ФОЛЬТОВА.

В сообщении отмечается, что ожидаемый объем производства электроэнергии к началу 2010 года составит 82,921 млрд. кВт/ч, прогнозируемый коэффициент использования установленной мощности – 68,4%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году АЭС Украины сократили производство электроэнергии на 2,82%, или 2,622 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 90,111 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Цены на нефть опустились ниже $79 за баррель Цены на нефть во вторник держатся ниже отметки в $79 за баррель на неоживленных торгах, опустившись с пятинедельного максимума понедельника, так как укрепление доллара компенсировало эффект от похолодания в США и опасений о развитии политических событий в Иране, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на американскую легкую нефть февральской поставки к 15.05 МСК упали в цене на $0,46 до $78,31 за баррель. В понедельник цены достигали в ходе торгов $79,12 за баррель - рекордной цены с 23 ноября.

Цены на нефть Brent снизились на $0,43 до $76,89.

"Влияние похолодания в Северной Америке, геополитические опасения по поводу Ирана наравне с ожиданиями дальнейшего снижения запасов нефти сохраняются, так что мы сегодня ожидаем большего роста рыночной активности за счет возвращения некоторых игроков после праздников", - сказала аналитик из JBC Energy Александра Когелниг.

Доллар закрепился рядом с отметкой двухмесячного максимума по отношению к иене, так как экономика США показывает хорошее восстановление.

В Иране в понедельник были арестованы по меньшей мере 10 лидеров оппозиции, после того как восемь человек были убиты накануне в ходе антиправительственных протестов, вспыхнувших во время шиитского религиозного торжества, сообщается на сайте оппозиции.

Опрошенные Рейтер аналитики считают, что запасы нефти в США за прошлую неделю должны были сократиться на 1,5 миллиона баррелей.

Температура на северо-востоке США, по прогнозам частной метеорологической компании DTN Meteorlogix, останется ниже нормы для этого времени года до пятницы.

Пищепром: «Укрспирт» повышает цены на спирт на 15% Концерн спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» повышает отпускные цены на спирт этиловый в первом квартале 2010 года на 15% - до 79 грн. за декалитр.

Как сообщили УНИАН участники рынка, об этом говорится в письме концерна к производителям.

При этом «Укрспирт» предлагает потребителям спирта подписать дополнение к договору о поставках спирта класса «люкс» по новой цене. В противном случае поставки не будут осуществляться.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности».

В концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.

Финансы: Межбанк закрылся повышением котировок Межбанк закрылся повышением котировок – 8,0190/8,0325 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9735/7,9865 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9835/7,9955 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума – 8,0190/8,0325 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9650 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2664/0,2669 грн./рубль, а к 12:00 цены поднялись до уровня 0,2667/0,2672 грн./рубль. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2676/0,2682 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,9301 рублей за доллар (+0,2626).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4360/1,4455 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5015/11,5230 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,5200/11,5410 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,5810/11,6005 грн./евро.

Кабмин не превысил запланированный уровень госдолга - Тимошенко Правительство в 2009 году не вышло за пределы запланированного уровня внешних заимствований государства.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила во время итоговой пресс-конференции, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в 2009 году дефицит государственного бюджета был утвержден на уровне 2,96% ВВП. Глава правительства отметила, что такой уровень в условиях кризиса по сравнению с другими странами мира является минимальным: так, дефицит бюджета в США составляет 12,5% ВВП, Великобритании – 11,6% ВВП, Японии – 10,5% ВВП, России – 7,7% ВВП.

"Ожидаемый уровень дефицита государственного бюджета Украины за 2009 год, которая вследствие 18-летней бездеятельности предыдущих правительств имеет самую слабую структуру экономики, сегодня держится в пределах 3% ВВП. Финансовые ресурсы, которые привлекались на покрытие дефицита бюджета, направлялись в Стабилизационный фонд, который используется только на реальный сектор экономики", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства подчеркнула, что на 2010 год дефицит госбюджета запланирован в пределах 3,97% ВВП, тогда как другие страны мира формируют свои бюджеты с дефицитом 10-12% ВВП.

Как отметила премьер-министр, безосновательными являются все упреки в адрес правительства относительно чрезмерных внешних заимствований: "Каждая страна под покрытие дефицита бюджета делает внешние заимствования. Как следствие, безусловно, государственный долг образуется, но в прогнозируемых границах. И мы не выходим за цивилизованные границы государственного долга".

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на то, что внешние заимствования Украины значительно ниже нормы, которая допускается в других странах мира. "Поэтому абсолютно никакой системы заимствований, за что сегодня критикуют правительство, нет", - заявила премьер-министр.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что предыдущие правительства так построили политику внешних заимствований, что на кризисный 2009 год пришлась рекордная сумма возвращения заимствований. "В 2009 году нам нужно было вернуть 31,3 млрд. грн. прямого долга без обслуживания, а если с обслуживанием долга (с процентами), то эта цифра составляет 50,6 млрд. грн., из которых 71% - это заимствования, взятые другими правительствами", - сказала она. Глава правительства подчеркнула, что такого уровня возвращения внешнего долга не было за все предыдущие годы. "Мы не накапливали долги в этом году, а мы их возвращали, и возвращали, сокращая все возможные выплаты", - заявила глава правительства.

По ее словам, значительную часть внешних заимствований осуществил Национальный банк Украины, а не правительство. "Правительство Украины позаимствовало ровно столько, сколько прописано государственным бюджетом Украины. И мы будем в этих параметрах держаться, и это далеко не угрожающий долг, а он является наименьшим среди всех европейских цивилизованных стран", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, общий размер государственного долга Украины в ноябре 2009 года увеличился на 2% – до 35,871 млрд. долл., или 286,286 млрд. грн.

Банк «Надра» с 29 декабря возобновляет клиентские платежи

Банк «Надра» с 29 декабря 2009 года возобновляет клиентские платежи по ряду операций.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

Напомним, в связи с формированием реестра вкладчиков для перевода в другое финансовое учреждение банк «Надра» 24 декабря т.г. приостановил выплаты по текущим и депозитным счетам клиентов.

«Однако, учитывая социальную необходимость поддержки вкладчиков, с 29 декабря банк «Надра» возобновляет выплаты по текущим и депозитным счетам согласно решению комитета по рассмотрению жалоб граждан в следующих случаях: рождение ребенка, смерть близких, необходимость медицинского лечения, а также если вкладчикам более 70 лет. Таким образом, все запланированные на декабрь 2009 года выплаты по решению комитета будут осуществлены», – говорится в сообщении банка.

В интересах клиентов также возобновляются банковские операции по выплате социальных начислений (помощь по безработице, по уходу за ребенком и т. д.), а также безналичное погашение кредитной задолженности клиентов перед банком.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря т.г. Кабинет Министров Украины принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк».

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность в октябре 1993 года.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 25,893 млрд. грн., обязательства – 25,392 млрд. грн., собственный капитал – 500,571 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн. По итогам 9 месяцев 2009 года банк «Надра» получил убыток в размере 1,34 млрд. грн.

По состоянию на 1 июля 2009 года крупнейшими акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация.

Евро растет к доллару на торгах в Европе перед Новым годом Евро и высокодоходные валюты растут к доллару на неактивных европейских торгах во вторник благодаря повышению склонности к риску на фоне подъема на рынках акций. сообщает Рейтер.

Общеевропейский индекс "голубых фишек" во вторник днем демонстрирует рост на уровне 0,45 процента, что аналитики объясняют приподнятым настроением на рынке перед новогодними праздниками. Рост рынков акций оказывает поддержку высокодоходным валютам, таким как австралийский доллар.

"Поскольку сегодня совсем мало новостей, и в торгах принимает участие немного людей, рынок вернулся к знакомому состоянию, торгуя на фоне повышения склонности к риску, что подталкивает вверх евро и высокодоходные валюты", - сказал Кристиан Лоуренс из RBC Capital Markets.

К иене доллар держался вблизи двухмесячного максимума благодаря ожиданиям скорого восстановления экономики США, которые привели к повышению доходности американских гособлигаций.

Согласно данным, опубликованным накануне, спекулянты впервые с мая этого года заняли длинные позиции в долларе, тогда как на протяжении 32 недель преобладал объем коротких долларовых позиций.

"Все, что может указать на более скорое, чем ожидалось, повышение ставок Федеральной резервной системой, поддержит доллар. В последнее время ФРС не демонстрировала подобные намерения, но выходила сильная статистика из США", - сказал Йохан Явеус из SEB.

К 15.20 МСК евро вырос на 0,48 процента до $1,4445, восстанавливаясь с достигнутого на прошлой неделе минимума трех с половиной месяцев на отметке $1,4218.

Австралийский доллар подскочил на 1,15 процента до $0,8972.

Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине шести основных валют мира, упал на 0,31 процента до 77,390 пункта.

Коррупция: Ющенко отсрочил введение трех законов о противодействии коррупции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции".

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 23 декабря.

Законом предусмотрено внесение изменений в пункт I раздела VIII «Заключительные положения» Закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», статью 28 Закона «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», раздел II Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения» о перенесении даты вступления в силу данных законов на 1 апреля 2010 года.

АПК: Президент ветировал закон о продлении моратория на продажу с/х земель до 1 января 2012 г.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону, который продлевал мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2012 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями Закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» для повторного рассмотрения Верховной Радой.

Одновременно Президент направил представление относительно данного закона в Конституционный Суд.

Как сообщалось, 22 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» (относительно срока на продажу земельных участков).

Данным законом продлен срок запрещения внесения права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ до 1 января 2012 года.

Также документом устанавливается, что купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных потребностей, а также купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использование) земельных участков, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи их в наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок в соответствии с законом и изъятие (выкуп) земельных участков для общественных потребностей, вводятся с 1 января 2012 года при условии вступления в силу законов Украины о Государственном земельном кадастре и о рынке земель, определив особенности обращения земель государственной и коммунальной собственности и земель товарного сельскохозяйственного производства.

Данным законом предусмотрено, что даже в случае принятия законов о Государственном земельном кадастре и о рынке земель продажа земли будет запрещена до 1 января 2012 года.

Транспорт: 30 декабря «Авиант» выкатит первый серийный Ан-148

ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» завершил постройку первого серийного экземпляра регионального реактивного самолета нового поколения Ан-148.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова.

В сообщении отмечается, что 30 декабря т.г. состоится выкатка со сборочного цеха и передача на испытания первого серийного Ан-148, изготовленного на авиационном заводе в Киеве.

«Это событие стало результатом слаженной, плодотворной работы десятков предприятий-партнеров из 15 стран мира, в том числе более 30 компаний Украины», – отмечено в сообщении.

По данным пресс-службы, значительное содействие реализации этой программы оказало правительство Украины. В частности, летом 2009 года оно приняло решение о реорганизации ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» путем присоединения его к ГП АНТК им. Антонова.

Меры по объединению позволили частично ликвидировать задолженность «Авианта», в том числе по заработной плате, ускорить процесс постройки первых серийных экземпляров Ан-148, а также изготовления самолетных агрегатов по контракту с ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

«Авиант» получил статус филиала АНТК им. Антонова по серийному производству самолетов. Ведется работа по полной интеграции предприятий в ближайшем будущем.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на региональных и ближнемагистральных маршрутах. В настоящее время Ан-148 головной партии, доведенный в АНТК им. Антонова до серийной конструкции, успешно эксплуатируется в Украине под флагом авиакомпании «АэроСвит». Начиная с июня 2009 года, этот самолет выполнил около 500 полетов, перевез около 21 тыс. пассажиров по региональным трассам между Киевом, Симферополем, Харьковом, Одессой, Львовом. С 13 декабря 2009 года началась его эксплуатация на международных линиях.

24 декабря 2009 года состоялся первый коммерческий рейс Ан-148 по маршруту Санкт-Петербург – Москва под флагом государственной транспортной компании «Россия». Этот лайнер был изготовлен в ОАО «ВАСО» в широкой международной кооперации. Он стал первым из шести самолетов, заказанных ГТК «Россия». Второй такой лайнер уже построен в России и готов к передаче авиакомпании. Постройка третьего серийного Ан-148 в Воронеже также подходит к концу.

Около 40 поездов пришли в Киев с опозданием – ЮЗЖД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам главный инженер – первый заместитель начальника Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Владимир ТЯГУЛЬСКИЙ.

«По имеющейся на данный момент информации, около 40 поездов пришли с опозданием, имеется в виду, на прибытие в Киев. Однако учитывая мероприятия, которые сейчас проводит железная дорога, мы все поезда нашего формирования отправим своевременно по графику», – отметил он. При этом В.ТЯГУЛЬСКИЙ уточнил, что сейчас поезда прибывают в Киев с опозданием, но отправляются вовремя.

Он также напомнил, что задержки в движении поездов вызваны главным образом двумя причинами – сбоем электропитания сигнальных устройств из-за поломки подстанции «Киевоблэнерго» и падением ветвей деревьев под весом снега.

«С учетом этого резко уменьшилась пропускная способность железной дороги, и поезда не смогли вовремя заехать. На данный момент все поезда, которые войдут в Киев, отправятся (в следующий рейс – УНИАН) вовремя», – сказал В.ТЯГУЛЬСКИЙ.

По его информации, для уменьшения отставания поездов ЮЗЖД сдвоила некоторые из них. «Мы внедрили систему, при которой объединили 14 поездов и 10 электричек, то есть мы их сдваивали, чтобы уменьшить опоздание пассажиров. Два поезда один за другим шли, чтобы увеличить пропускную способность, ускорить заход в Киев», – сказал он.

По его словам, ведомство пока не может назвать количество опоздавших пассажиров, поскольку «и сейчас еще не все пассажиры добрались».

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды и обильного снега Юго-Западная железная дорога отмечала задержки в движении поездов. Причиной опоздания поездов, в частности, стало налипание мокрого снега на ветви деревьев, из-за чего только в пределах Киевской области было повалено около 200 деревьев на электросети железной дороги. Высоковольтные линии электропередачи под весом снега и опавших веток были повреждены. В частности, крайне сложная ситуация сложилась по станции Дарница, на участке Боярка–Васильков–Мотовиловка.

Соцполитика: Программа обеспечения жильем льготников в 2009 году выполнена на 98% - Минрегионстрой

Правительственная программа по выкупу Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) квартир в недостроенных объектах со степенью готовности более 70% для передачи их льготникам в этом году выполнена на 98,2%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Согласно сообщению, ГИУ заключило 174 договора на приобретение 5509 квартир площадью 370 тыс. кв. м общей стоимостью 1,477 млрд. грн. Средняя стоимость 1 кв. м жилья составила 3991 грн.

“Фактически на данный момент введено в эксплуатацию 5412 квартир, что составляет 98,2% от запланированного”, - сказал министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

По его данным, в результате реализации этой программы всего в домах, достроенных при государственной поддержке, введено в эксплуатацию около 13,5 тыс. квартир общей площадью 945 тыс. кв. м, что обеспечит жильем почти 7,8 тыс. семей, которые ранее приобрели квартиры в этих объектах.

В.КУЙБИДА отметил, что из 33 объектов на 1669 квартир, по которым продолжается передача на баланс ГИУ, в повторном осмотре после устранения недостатков выполнения отделочных работ нуждаются квартиры в 20 домах.

По данным Минрегионстроя, на баланс ГИУ принят 81 объект на 2054 квартиры, из которых распределено 1507 квартир в 52 домах, а передано на баланс центральным и местным органам исполнительной власти 182 квартиры в 4 домах.

При этом на сегодня в эксплуатацию не введены 4 дома на 97 квартир, принимающих участие в программе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил список из 185 жилых домов и объектов незавершенного жилищного строительства со степенью готовности более 70%, квартиры в котором должны быть выкуплены ГИУ и переданы льготникам. В целом Государственным ипотечным учреждением предусмотрено приобрести 5 700 квартир общей площадью 383,7 тыс. кв. метров и общей стоимостью 1,531 млрд. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В июне Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.

На 17 июля с.г. уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.