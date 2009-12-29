Анонс на 30 декабря

8-30 - Состоятся торжественные мероприятия, посвященные завершению построения и выкатки первого серийного образца регионального реактивного самолета нового поколения АН-148, изготовленного на авиационном заводе в Киеве. Церемония состоится на АНТК им.Антонова. Сбор представителей СМИ в 8:30 на проходной Киевского авиационного завода по адресу - ул. Туполева, 1.

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9-00 - В Министерстве транспорта и связи состоится заседание Конкурсной комиссии на замещение вакантной должности руководителя морского торгового порта Усть-Дунайск (просп. Победы, 14, к.603).

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В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Культура потребления спиртных напитков: как пережить Новый год». Участники: президент Всеукраинской Ассоциации виноделов и сомелье Наталия Благополучная; директор Ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Сергей Петренко; руководитель Киевского гештальт-института организационного консультирования Дмитрий Чамара (ул.Сретенская, 2/8).

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12-30- В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Обыкновенное чудо» или средний класс нашел путь к победе на выборах». Участники: Участники: Ярослав Месяц – лидер Движения среднего класса, Богдан Корчинский – депутат Васильковского городского совета, представитель партии малого и среднего бизнеса (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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13-00 - Состоится итоговая пресс-конференция министра иностранных дел Украины Петра Порошенко (МИД Украины, Михайловская пл., 1, 3-й подъезд, к.616).