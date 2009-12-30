Литвин не исключает проведения Майдана

Председатель Верховной Рады, кандидат в президенты Владимир ЛИТВИН не исключает возможности Майдана после первого тура президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире Первого национального в программе “Украинская рулетка”.

Отвечая на вопрос о возможности повторения Майдана в Украине, В.ЛИТВИН сказал: “У меня есть все основания допускать и прогнозировать, что что-то подобное, но в более жесткой форме, может иметь место в Украине после первого тура, если будут реализованы те внушения, которые пытаются привить людям”.

Он добавил, что “никто из этих людей не может проиграть, а выиграть может один”.

Как отметил В.ЛИТВИН, проигрыш ключевых кандидатов на пост Президента - “это больше, чем просто политическое поражение”. По его словам, речь идет о дальнейшем “политическом существовании”, не говоря уже “о других угрозах, которые ожидают того, кто не сможет достичь взлелеянных в мечтах результатов”.

Он заметил, что в такой ситуации как председатель ВР будет действовать “адекватно, более, более ответственно, с большими результатами, чем это было в 2004 году”.

По словам В.ЛИТВИНА, в случае, когда будут основания говорить после первого тура о фальсификации подсчета результатов, тогда необходимо “ставить вопрос о проведении повторных выборов” и о привлечении к уголовной ответственности тех, кто занимался фальсификациями.

По словам председателя ВР, от нынешних выборов будет зависеть “не только судьба парламента”, но существование страны вообще.

Он отметил, что может возникнуть вопрос о том, что “эти выборы могут быть последними”.