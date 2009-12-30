ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 декабря

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Украина призвала Евросоюз забыть про «Дружбу»», в котором пишет - представитель Президента Украины Богдан Соколовский призывает европейские страны поддержать предложение Киева о реализации Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе нефтепровода "Одесса-Броды"…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/ukraina-prizvala-evrosojuz-zabyt-pro-druzhbu-135876/

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Также «Дело» в материале «Ющенко отказался продлить на год мораторий на продажу земли» пишет - Президент Украины Виктор Ющенко ветировал принятый парламентом 22 декабря этого года закон о продлении до 1 января 2012 года моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/jucshenko-otkazalsja-prodlit-na-god-na-prodazhu-135879/

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«Украинская правда» в публикации «Из жизни государственной элиты: халявная квартира для Виктора Януковича» пишет – главный лозунг кандидата в президенты Виктора Януковича «Украина для людей». Правда, он не уточняет кто входит в этот список, но, несомненно, он лично…

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/4b3a0370da25d/

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«Украинская правда» в публикации «Арсений Яценюк: мне предлагали продаться и Тимошенко и Янукович» пишет - Арсений Яценюк сейчас на лезвии бритвы. Он все еще верит, что он борется - за себя, за свой рейтинг и своего избирателя. Но, по большому счету, учитывая его возраст, "тусовка" и "политикум" проигрыш ему простят. А вот чего ему не сможет простить избиратель и история - дискредитации идеи альтернативного кандидата. подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/4b39e9c56163d/

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«Газета по-киевски» в материале «А Что вы хотели? Это же – зима!» пишет – в Киеве выпало столько снега, сколько не видели за последние четыре десятилетия – по прогнозам синоптиков, не прекратится он и 31 декабря, и 1 января. Издание рассказывает о ситуации в столице и дает советы, как противостоять «заботе» власти о горожанах…

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/30/075411.html

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«Газета по-киевски» в материале «Дело Волконского: из $100 млн. нашли 400 тыс...» пишет – вчера министр Луценко заявил: дело организатора «Элиты-центра» Александра Волконского передается в суд. Но, как говорят пострадавшие, «следствие не выяснило самого главного – где наши деньги»…

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/30/081739.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Раритетные книги Украины пустят в интернет» пишет – в нашей стране хотят открыть единую электронную библиотеку…

http://www.segodnya.ua/news/14105094.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Поезд Киев-Москва: ЮЗЖД презентовала вагон-купе повышенной комфортности» подает фоторепортаж этого события…

http://economics.unian.net/rus/detail/31515

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Бедность в Украине - абсолютная относительность…» пишет - традиционное заверение украинцев в своей бедности на деле понятие относительное. Тем, кто болезненно переживает появление у знакомых Porsche или новой квартиры, желаем в новом году избавиться от этого деструктивного чувства…

http://economics.unian.net/rus/detail/31542

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Почти плюрализм» пишет – в России споры между командами президента и премьера в 2009 г. впервые вышли на публику. Неугодные одной из сторон законопроекты пересматривали, а от кадровых перестановок отказывались…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/30/222456

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Издание «Ведомости» в материале «Устояли сами» пишет – российским автомобильным компаниям, несмотря на старания правительства, пришлось самостоятельно справляться с кризисом. Существенную помощь государства получил лишь «АвтоВАЗ»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/30/222501

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Издание «Аргументы и факты (РФ)» в публикации «Путин положил автозавод под ёлочку» пишет -премьер-министр России Владимир Путин открыл очередной автозавод – на сей раз во Владивостоке. Называется он «Соллерс – Дальний Восток», а производить будет корейские внедорожники SsangYong, японские коммерческие грузовики Isuzu, машины «скорой помощи» и маршрутки под маркой FIAT Ducato, отечественную разработку «УАЗ-Патриот». Сборка – отвёрточная, из крупных узлов. Собственно, с тем же успехом можно было бы ввозить иномарки из-за рубежа, если бы не одно но...

http://aif.ru/society/article/31882

(УНИАН)