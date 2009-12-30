В США индекс доверия потребителей к экономике в декабре вырос на 4,5%

США. В декабре 2009 года индекс доверия потребителей к экономике, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, увеличился на 4,5%, по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня в 52,9 пункта,

Рост доверия потребителей при высоком уровне безработицы - в определенной степени чудо. Американцы более оптимисты, чем другие жители планеты.