В США индекс доверия потребителей к экономике в декабре вырос на 4,5%

10:15, 30 декабря 2009
Разное
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США. В декабре 2009 года индекс доверия потребителей к экономике, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, увеличился на 4,5%, по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня  в 52,9 пункта, 

Рост доверия потребителей при высоком уровне безработицы - в определенной степени чудо. Американцы более оптимисты, чем другие жители планеты.

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