После выборов необходима налоговая амнистия

Кандидат на пост Президента Сергей ТИГИПКО считает, что необходимо провести в Украине после выборов налоговую амнистию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, такое мнение он высказал, комментируя, в частности, итоги проведенной в Италии налоговой амнистии, в результате которой граждане страны задекларировали 95 млрд. евро ранее неучтенных доходов.

«В Украине больше половины экономики находится в тени. Нельзя дальше притворяться, якобы налоговая система работает нормально”, - подчеркнул С.ТИГИПКО.

По его мнению, компании и граждане скрывают доходы только потому, что не верят, что их деньги пойдут на развитие инфраструктуры или социальную поддержку, а не будут разворованы или потрачены на выборы.

«Во время амнистии нельзя допустить создание лазейки для легализации доходов, полученных преступным путем. Ограничивать сектор теневой экономики и помогать преступникам отмывать деньги – это две разных вещи, которые большинство стран не путают», - отметил кандидат на пост Президента.