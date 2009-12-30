10 евро в Афганистане

Экономическое положение в Афганистане мало подвержено общемировым тенденциям и финансовый кризис едва отразился на ситуации. Что можно теперь купить на 10 евро? 2 кило мяса или билет из Кабула в Кандагар, к примеру, сообщает Немецкая волна.

Мировой финансовый кризис заметен для простого афганца только в том случае, если он меняет афгани на иностранную валюту. Евро заметно вырос и равняется сегодня 700 афгани. Что на них можно купить? Начнем с продуктов питания.

Хлеба на 10 евро можно купить довольно многоЗа 10 евро можно купить 2 килограмма говяжьего мяса или полтора килограмма баранины. Импортные куриные окорочка стоят значительно дешевле - целых четыре килограмма. Самая дешевая в это ряду оказалась, как ни странно, рыба - ее можно купить на 700 афгани порядка 8 кг.

Важная составляющая афганской кухни, рис, подорожала - сейчас на десять евро покупатель унесет с рынка 7 килограммов высшего сорта. В качестве варианта можно потратить эти же деньги на 6 кг лука, столько же по весу картошки или шесть литров растительного масла. На сумму, равную 10 евро, можно купить у пекаря 30 больших афганских хлебных лепешек весом каждая 500 граммов.

На рынке особенно доступными будут мандарины - их на 10 евро можно купить 25 килограммов. За те же деньги вам отдадут 100 штук хороших пакистанских бананов.

Десять евро или 700 афгани - это сумма, достаточная, чтобы одному человеку хорошо отобедать в каком-нибудь афганском ресторане. К примеру, заказав порцию афганского плова с мясом, гарнир с подливкой, лепешку, сладкий чай с лимоном, порцию кефира и салат. Останется даже на чаевые.

Но это - если вы иностранец или состоятельный человек. Простые афганцы за те же 700 афгани могут и 3 раза хорошо поесть в афганских кафе и чайханах, с тем же набором первых и вторых блюд.

В Афганистане горючее в зимние холода пользуется особым спросом. В ход идет все - природный газ, керосин, дизельное топливо, дрова, уголь и т.д. За 10 евро можно купить, например, 12 литров дизеля или 10 литров керосина. Так, если ваш дом отключили от электричества, то на 10 литров бензина можно обеспечить себя светом два дня с помощью небольших электрогенераторов.

За те же 10 евро можно купить порядка 20 кг дров. Их хватит на то, чтобы печь дома хлеб и готовить другую еду в течение 3 дней.

Афганцы не так часто покупают готовые изделия, - чаще они приобретают ткани, чтобы сшить себе на заказ национальный костюм. Наших 10 евро хватит на покупку пяти метров хорошей ткани, из которых пошьют штаны и верх. Сама работа обойдется вам в половину этой суммы. Но вы можете потратить 700 афгани и на три метров шерстяной ткани или простые китайские брюки или пару мужской обуви.

Цены на проезд в последнее время в Афганистане стали выше. Сегодня для того, чтобы из афганской столицы Кабул добраться на автобусе до города Кандагар, потребуется как раз все 10 евро. Столько же вас попросят заплатить за дорогу из Кабула до Мазар-и-Шарифа. На такси за эти деньги вы преодолеете только полдороги.

Но можно остаться в городе - тогда десяти евро будет достаточно, чтобы пользоваться услугами такси практически в течение всего дня, 5-6 раз. Если экономить и пересесть на общественный транспорт, то одному человеку этих денег хватит на целую неделю.

10 евро можно потратить на то, чтобы сходить 10 раз в афганскую баню или, если вы мужчина, 10 раз постричься. А вот если вы женщина, то этих денег хватит лишь на один визит в парикмахерскую. Цена за консультацию у врача стоит порядка 350 афгани, так что врача можно навестить дважды. Этой суммы хватит и на небольшое количество лекарств, скажем, от простуды, или пройти полный анализ крови.

Если все вышеперечисленное не станет наилучшим применением 10 евро, то на эти деньги можно купить китайский радиоприемник или небольшой электрокамин.