Главное на 30 декабря (день)

Хроника дня

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В Украине остаются обесточенными 674 населенных пункта

В Украине остаются обесточенными из-за ненастья 674 населенных пункта в 6 областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Киевской области без электроснабжения – 383 н.п., в Житомирской - 102, в Винницкой - 70, Черкасской - 62, Черниговской - 47, Ривненской - 10.

Подачу электроэнергии восстанавливают бригады облэнерго в количестве 3 тыс. чел., а также 1010 единиц техники.

В ночь на 29 декабря в результате осложнения погодных условий, в частности сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и шквалистых порывов ветра, произошло обесточивание 1077 населенных пунктов в 14 областях.

“Киевэнерго” восстановило электроснабжение всех жилых домов столицы

По состоянию на 6 часов утра 30 декабря АК “Киевэнерго” восстановило электроснабжение всех жилых домов столицы, которые накануне были обесточены из-за ненастья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК "Киевэнерго".

В сообщении напоминается, что в связи со сложными погодными условиями, обусловленными ветром и налипанием мокрого снега, на протяжении последних суток нарушилось электроснабжение некоторых районов столицы. На места повреждения срочно направлялись оперативно-выездные ремонтные бригады “Киевэнерго”, которые работали круглосуточно в полном составе.

“В ликвидации последствий стихии мы задействовали все имеющеся силы - это 40 оперативно-выездных ремонтных бригад общей численностью 80 человек, а также 38 единиц техники. Все специалисты, в том числе и диспетчеры, работали в усиленном режиме не только 28 и 29 декабря, но и прошлой ночью. Их профессионализм и оперативность позволили избежать более сложных последствий ненастья”, - заявил председатель правления АК “Киевэнерго” Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

В настоящее время отключенными еще остаются 4 линии 10 кВ и 13 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электричеством другие (не жилые) дома. На этих объектах сейчас работают 10 оперативно-выездных ремонтных бригады общей численностью 20 лиц и задействованы 12 единиц техники.

В информационно-справочную службу 1588 “Киевэнерго” за последние сутки поступило около 200 обращений от граждан, которые сообщили об обрывах проводов электросети. В настоящее время почти 90% из них уже ликвидированы. “Киевэнерго” прилагает максимум усилий для того, чтобы восстановить работу систем электроснабжения, связанных с обрывами. В Киеве нет ни одного пострадавшего от электротока из-за обрывов проводов.

Энергокомпания, как и ранее, просит киевлян быть очень осторожными, и при обнаружении оборванного провода немедленно сообщать в “Киевэнерго” по телефонам информационно-справочной службы 1588 или 201-58-79.

ТЭК

Импортный газ для Украины в I квартале будет по 305,2 долл.

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует, что цена импортного газа для Украины в первом квартале составит 305,2 долл. за тыс. кубометров.

Об этом сегодня на заседании Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сообщил начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса НКРЭ Владимир СЕМЕНЕЦ, ссылаясь на данные, предоставленные регулятору госхолдингом.

Ранее «Нафтогаз» прогнозировал, что цена импортного газа для Украины в первом квартале 2010 года будет составлять от 300 до 310 долл. за тысячу кубометров.

Финансы

НБУ сегодня выйдет на межбанк с 100 млн. долл.

Национальный банк Украины сегодня выйдет на межбанк с валютной интервенцией в объеме 100 млн. долл. по курсу 7,97 грн. за долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Как уточнил директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей КРУГЛИК, курс интервенции будет на уровне 7,9748 грн.

TBIF Financial Services берет под контроль “VAB Банк”

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «TBIF Financial Services B.V.” (Нидерланды) на концентрацию контрольного пакета ОАО «ВиЭйБи Банк» (Киев).

Об этом говорится в сообщении АМКУ, переданном УНИАН.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 октября т.г. компания TBIF владела 48,9087% акций указанного кредитно-финансового учреждения.

Кроме того, акционерами "ВиЭйБи Банка" являлись граждане Российской Федерации Сергей МАКСИМОВ (19,9823% - прямое участие, 28,9265 - опосредованное) и Людмила МАКСИМОВА (0,0749% - прямое участие, 19,9823 - опосредованное), украинское ООО «Бауман Трейд» - прямое участие 28,6197%.

Эксперт: доллар будет находиться между 8 и 9 грн.

В течение первого квартала 2010 года будет преобладать девальвационное давление на гривню, и валютный рынок будет находиться у нижней границы коридора курсовых колебаний между уровнями 8 и 9 грн./долл.

Такую точку зрения в комментарии агентству УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Впрочем, сделал он оговорку, «ключевым фактором курсовых скачков должен стать наличный валютный рынок, динамика которого будет во многом определяться психологическим фоном, окружающим президентские выборы». Ослабление курса гривни во вторник, 29 декабря, было продиктовано не наличным рынком, а безналичным, отметил экономист. Однако, считает он, если межбанковский валютный рынок сегодня продолжит резкую девальвацию, то соответствующие настроения могут быстро перекинуться на наличный рынок, функционирующий и в праздничные дни.

По словам А.БЛИНОВА, вторник, 29 декабря, был отмечен резким для последнего времени ростом курса доллара. Он отметил, что вчера гривня подешевела к доллару на 0,7%. «При этом в первой половине дня Нацбанк вышел с традиционной интервенцией на покупку доллара по 7,965 грн./долл., но его предложение уже не было интересным для рынка при рабочих курсах 7,975-7,985 грн./долл.», - подчеркнул экономист. По его мнению, такое поведение валютного рынка отражает изменившуюся обстановку: с рынка ушел фактор увеличения капитала «Проминвестбанка» на 500 млн. долларов, которые необходимо было перевести в гривню до 25 декабря.

Транспорт

Первый серийный самолет Ан-148 передан «Лизингтехтрансу»

Первый серийный самолет АН-148 от Киевского авиационного завода «Авиант» передан государственному лизинговому предприятию Министерства транспорта и связи Украины «Лизингтехтранс».

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, в среду, 30 декабря, на АНТК им. Антонова состоялись торжественные мероприятия, посвященные завершению построения и выкатке первого серийного образца регионального реактивного самолета нового поколения АН-148, изготовленного на авиационном заводе в Киеве.

Участие в мероприятии приняли премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, первый заместитель Министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО, заместитель Министра транспорта и связи Украины – председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ и др.

«Самолет отвечает всем современным требованиям гражданской авиации. Именно поэтому есть большие перспективы для его эксплуатации как на внутренних, так и на международных маршрутах», – отметил В.ШЕВЧЕНКО.

Связь

МТС договорился с "Укртелекомом"

На прошлой неделе операторы "МТС-Украина" и "Укртелеком" подписали новый договор об интерконнекте на 2009-2010 гг. Таким образом госмонополист и мобильные операторы разрешили длительный конфликт, связанный с размером ставок доступа к сетям друг друга, сообщает Дело.

Единственной компанией, которая не договорилась с "Укртелекомом" остался "Астелит" (ТМ Life:)).

В компаниях не комментируют условия соглашения. Впрочем, очевидно, что "МТС-Украина" вряд ли удалось выбить для себя более интересные условия, чем госмонополист предложил "Киевстару". Достижение компромисса на руку госмонополисту, которому снижение размера ставок доступа позволит опустить тарифы на звонки с фиксированных телефонов на мобильные. В то же время необходимость рассчитаться со своим контрагентом за 2009 год может существенно ухудшить финансовое состояние "Укртелекома".

В начале месяца аналогичный договор "Укртелеком" подписал с "Киевстаром". Тогда стороны также не назвали условия сделки. По информации "ДЕЛА", госмонополисту удалось добиться подписания договора практически на тех же условиях, что и с "УРС" (ТМ Beeline).

Согласно подписанному месяц назад контракту, ставка доступа на сеть Beeline снизилась с 50 до 35 коп., а плата за доступ на сети госоператора осталась на том же уровне — 25 коп. Как сообщила "ДЕЛУ" член Нацкомиссии по регулированию связи Людмила Артюшенко, условия контракта "Укртелекома" с "Киевстаром" "отличаются на копейку-две".

"Укртелеком" в январе этого года обратился в суд с требованием признать законным новый договор с "Киевстаром", которым повышалась плата за доступ на его сети с 25 до 50 коп. за минуту. В свою очередь "Киевстар" настаивал на пролонгации старого договора, по которому он платил "Укртелекому" 25 коп., а госкомпания ему — 50 коп.

Агро

Украина собрала свыше 48,5 млн. тонн зерна

Украина в 2009 г. собрала свыше 48,5 млн. тонн зерна против прошлогодних 53,3 млн. тонн, сообщила премьер-министр Юлия Тимошенко.

"(Урожай зерновых в 2009 г.) 48,5 млн. тонн. Думаю, (итоговая цифра) будет выше", - сказала она на итоговой пресс-конференции в Киеве 29 декабря.

Ю.Тимошенко также отметила, что Украина создала государственный продовольственный резерв зерна в объеме почти 1,416 млн. тонн.

"Это (запас зерна) говорит о том, что мы имеем стабильное обеспечение страны", - подчеркнула премьер.

Как сообщалось со ссылкой на уточненные балансы Минагрополитики, урожай зерна в 2009 г. составит почти 46,2 млн. тонн (в весе после доработки).

Собранный Украиной в 2008 г. урожай зерна был рекордным за всю историю независимости страны.

Украина в 2009 г. экспортировала 24,9 млн т зерновых

Украина в 2009 г. экспортировала 24,9 млн т зерновых культур. Об этом сообщила сегодня в ходе пресс-конференции премьер-министр Юлия Тимошенко, сообщает Зерно он-лайн.

Глава правительства отметила, что по этому показателю Украина занимает третье место в мире после Соединенных Штатов Америки и стран Европейского союза.

По ее словам, в 2009 году в Украине производство зерновых культур составляет 48,5 млн т. "Думаю, достигнем 49 с копейками, когда все итоги подведем", - отметила Ю.Тимошенко. Она отметила, что запас зерна в аграрном фонде составляет 1,5 млн т.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,00 грн./долл., что на 0,6% дороже по сравнению с 29 декабря, продают – по 8,05 грн./долл., на 0,7% дороже.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,02 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7%, по сравнению с 29 декабря, и сегодня составляет 11,50 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 11,62 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,52 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,67 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 декабря не изменился и составляет в среднем 0,2604 грн./рубль, продажи – понизился на 0,8% – до 0,2689 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2621 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2710 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,99 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продажи – 8,07 грн./долл., на 0,8% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,02 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5%, по сравнению с 29 декабря, и сегодня составляет 11,48 грн./евро, продажи – на 0,6% – до 11,65 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,51 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,69 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 29 декабря понизился на 0,2% и сегодня составляет 0,2589 грн./рубль, продажи – на 0,8% – до 0,2696 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2621 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2720 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9685, к евро – 11,500936, к российскому рублю – 0,26696.