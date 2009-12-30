ЦИК получила всего 30% денег для выборов

По состоянию на 12 часов 30 декабря Государственное казначейство Украины и его региональные подразделения из 191 млн. 791 тыс. 059 грн., необходимых для финансирования в 2009 году подготовки выборов Президента Украины, провели платежи только на сумму 58 млн. 192 тыс. 893 грн. Таким образом, выборы профинансированы всего на 30,34%.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении члена Центральной избирательной комиссии Михаила ОХЕНДОВСКОГО по поводу ситуации с финансированием подготовки к выборам главы государства.

Непрофинансированными остаются расходы ЦИК на общую сумму 39 млн. 363 тыс. 185 грн., в частности, по предоплате полиграфическому комбинату "Украина" за изготовление избирательных бюллетеней в сумме 15 млн. 990 тыс. грн., расходы на изготовление другой документации, необходимого количества избирательных урн вместо непригодных для использования, оплату услуг средств массовой информации и т.п.

По имеющейся в ЦИК информации, из 225 окружных избирательных комиссий в полном объеме профинансированы зарегистрированные обязательства только 17. Это окружные избирательные комиссии территориальных избирательных округов № 16 (Винницкая область), 30 и 31 (Днепропетровская), 44 (Донецкая), 79 (Запорожская), 89 (Ивано-Франковская), 91 (Киевская), 109 (Луганская), 126 (Львовская), 137 и 143 (Одесская), 180 (Харьковская), 184 и 189 (Херсонская), 193 (Хмельницкая), 200 и 201 (Черкасская область). Во многих окружных избирательных комиссиях остаются непрофинансированными расходы на оплату труда членов комиссий, которые относятся к защищенным статьям государственного бюджета.

Руководство окружных избирательных комиссий сообщает ЦИК о том, что сотрудники региональных подразделений Госказначейства ссылаются на указание собственного руководства не проводить платежи избирательных комиссий "до особого распоряжения".

“Таким образом, мы вынуждены в очередной раз отметить саботаж выполнения Законов Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год", "О выборах Президента Украины", обязательных для исполнения решений Центральной избирательной комиссии со стороны должностных лиц Государственного казначейства Украины. Необходимые средства должны были поступить на счет ЦИК еще 22 октября 2009 года”, - заявил М.ОХЕНДОВСКИЙ.

При этом он отметил, что расходы, необходимые для подготовки в 2009 году проведения выборов Президента Украины, могут быть профинансированы только до 12 часов 31 декабря. Следовательно, отсчет идет уже даже не на дни, а на часы, подчеркнул член ЦИК.

М.ОХЕНДОВСКИЙ считает, что должностные лица Госказначейства должны безотлагательно принять исчерпывающие меры для финансирования подготовки выборов в полном объеме, или назвать то лицо, до "особого распоряжения" которого финансирование заблокировано. “В случае, если отсутствие финансирования объясняется банальным отсутствием денег на счетах самого Госказначейства, а не чьим-то злым умыслом, необходимо об этом заявить честно”, - сказал он.

ЦИК продолжает надеяться на быструю и эффективную реакцию на эту ситуацию со стороны Генеральной прокуратуры Украины и привлечение виновных в срыве финансирования выборов должностных лиц к ответственности, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Центральная избирательная комиссия обязала Министерство финансов Украины и Государственное казначейство до 24 декабря перечислить на счет ЦИК деньги на подготовку и проведение президентских выборов на 2009 год.

Как сообщил в тот же день М.ОХЕНДОВСКИЙ, на подготовку и проведение президентских выборов на 2009 год нужно 195 млн. 184 тыс. 370 грн., но по состоянию на 23 декабря на счете ЦИК есть только 1 млн. 90 тыс. 500 грн., что составляет всего 0,6% от необходимой суммы.

25 декабря он заявил, что на счета ЦИК поступило 191 млн. 791 тыс. грн. на подготовку и проведение выборов Президента Украины.