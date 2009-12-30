Главное на 30 декабря (вечер)

Финансы

Предложение банка «Финансы и Кредит» по реструктуризации еврооблигаций на сумму 100 млн. долл. со сроком погашения 25 января 2010 г. одобрено держателями бумаг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«Сегодня состоялось заседание держателей нот банка, на котором 100% зарегистрированных инвесторов приняли условия банка по реструктуризации. … Как и заявлялось ранее, у нас есть твердая уверенность в том, что мы официально завершим процедуру реструктуризации до конца января 2010 года», - приводит пресс-служба слова председателя правления банка «Финансы и Кредит» Владимира ХЛЫВНЮКА.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0215/8,0375 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,0410/8,0530 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни упали – 7,9820/8,0055 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:00 Национальный банк Украины объявил о покупке и продаже доллара по курсу 7,9685/7,9748 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2658/0,2668 грн./рубль, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2659/0,2666 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2642/0,2654 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,2150 рублей за доллар (+0,2849).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4310/1,4360 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4940/11,5220 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,5280/11,5460 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 11,4515/11,4840 грн./евро.

Промышленность

НКРЭ сохранила с 1 января 2010 года уровень предельных цен на природный газ для промышленных потребителей, бюджетных организаций и учреждений, а также льготные цены на газ для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Согласно решению НКРЭ, цена на газ для промпотребителей с 1 января сохранится на уровне 2020,25 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа). Цена газа для бюджетных организаций и учреждений сохранена на уровне 2020,25 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Кроме того, НКРЭ решила сохранить льготные цены на газ для предприятий ГМК и химпрома на уровне 1899,25 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Для производителей азотных удобрений, использующих газ в качестве сырья, цена газа также сохранена на льготном уровне – 1584,4 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Как уточнил журналистам член НКРЭ Виктор МЕРКУШОВ, предельные цены и льготные цены в следующем году могут корректироваться с учетом окончательной цены импортируемого в 2010 году газа, а также с учетом колебаний курса гривни по отношению к доллару.

В.МЕРКУШОВ отметил, что некорректно допускать, что действие утвержденных сегодня регулятором цен будет распространяться на первый квартал следующего года.

Кабинет Министров Украины отменил свое решение № 451 от 2 августа 2006 года относительно достройки Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР).

Соответствующее распоряжение Кабмина № 1613-р от 4 ноября 2009 года опубликовано на сайте правительства.

Распоряжение от 2 августа 2006 года отменено как нереализованное.

Транспорт

Около ста украинцев - пассажиров рейса «Катовице-Киев» авиакомпании Wizzair после двухдневной задержки вылета сегодня около 13-ти часов вілетели из Польши в украинскую столицу.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь аэропорта в Пижовицах (под Катовицами) Цезари ОЖЕХ, причиной задержки рейса стала плохая погода, из-за которой самолет Wizzair не успел сначала своевременно прилететь в Польшу, а позже - улететь в Киев.

Пресс-секретарь сообщил, что рейс, пассажирами которого по большей части были украинцы, был запланирован на вечер 28 декабря, но самолет Wizzair, который должен был выполнять этот рейс, из-за плохих погодных условий прилетел из Киева в Польшу лишь во вторник, 29 декабря.

По его данным, авиакомпания Wizzair обеспечила пассажирам рейса гостиницу с понедельника на вторник и выдала по два купона по 12 евро.

Во вторник рейс должен был состояться вечером, но вновь из-за плохой погоды его откладывали.

«Переносили с часа на час», - сказал Ц.ОЖЕХ, отметив, что вторую ночь пассажиры провели в аэропорту, ожидая вылета.

Пресс-секретарь сообщил, что сегодня утром киевский аэропорт дал согласие на прием самолета, но после того как пассажиры разместились в салоне, опять начались задержки.

«Мы смотрели, погода была нормальная. Может, там было еще что-то другое», - отметил он.

Ц.ОЖЕХ признал, что часть пассажиров была раздражена ситуацией, но не смог ответить на вопрос, писал ли кто-либо официальные жалобы, отметив, что такие документы предоставляются авиаперевозчику.

«Всегда есть люди, которые нервничают», - сказал он, отметив, что причиной задержки рейса стали плохие погодные условия.

По данным пресс-секретаря аэропорта, ни у одного из украинских пассажиров из-за задержки рейса не возникли проблемы с просроченными визами.

В Генеральном консульстве Украины в Кракове, которое отвечает за этот округ в Польше, корреспонденту УНИАН сказали, что не получали жалоб от украинцев - пассажиров этого рейса.

Сильный порывистый ветер, который привел к образованию снежных заносов, и гололедица осложняют проезд на автодорогах в некоторых регионах. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

По данным министерства, покрытие автодорог государственного и местного значения в большинстве областей – мокрое. В Черниговской области дороги государственного значения заснежены. Дороги местного значения в западных и северных областях – заснежены. На перевальных участках дорог в Карпатском регионе – снег, в Крыму на перевалах без осадков, проезд обеспечен. По дороге М-05 Киев–Одесса проезд полностью обеспечен, однако на км 60+000 – 62+000 – заснеженность.

В частности, в Черниговской области из-за ненастья частично ограничено движение на одной дороге государственного значения. В Киевской, Черниговской и Винницкой областях остается осложненным проезд дорогами местного значения.

В Черниговской области с 4.30 30 декабря частично ограничено движение большегрузных транспортных средств на дороге Р-13 Чернигов–Огородная–Сеньковка, км 13+450 – 53+860, в связи с затором грузовых автомобилей из-за отсутствия зимних шин и цепей противоскольжения.

С 7.30 30 декабря с целью недопущения заторов на дороге частично ограничено движение большегрузных транспортных средств по автодороге М-01 Киев–Чернигов–Н.Ярыловичи, км 131+000 – 163+000 (объездная Чернигова). Объезд данного участка дороги для легковых автомобилей и маршрутных автобусов организован через коммунальные улицы Чернигова.

По Киевской области частично осложнено движение по дороге Р-03 Северо-Восточный обход Киева на км. 0+000 – 28+000.

Кроме того, на отдельных участках дорог в Закарпатской области в результате сильных дождей и таяния снега образовались переливы воды через дорожное полотно некоторых участков дорог (Т-07-01 Ужгород–Демечи, км. 18-19; С-071326 Нижний Быстрый – Широкий, км. 3+800). На отмеченных участках автодорог установлены дорожные знаки и панно с информацией о направлении объезда.

В целом для борьбы с погодными условиями задействовано 1789 механизмов и 3079 рабочих.

(УНИАН)