Более 22% украинцев считают политиком года Тимошенко

Более 22% украинцев считают политиком 2009 года премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, проведенного „Українським демократичним кругом” по заказу Института политики.

Согласно данным опроса, “Политиком 2009 года” 22,2% граждан Украины назвали Ю.ТИМОШЕНКО. Она, по мнению респондентов, действовала лучше других и сделала больше других для блага страны и для людей.

В.ЯНУКОВИЧА “Политиком 2009 года” считают 15,4% опрошенных.

Других известных украинцев номинировали в качестве “Политика 2009 года” значительно меньшее количество опрошенных: Арсения ЯЦЕНЮКА (4,3%), Сергея ТИГИПКО (4,1%), Владимира ЛИТВИНА (3,3%), Виктора ЮЩЕНКО (3,3%) и Петра СИМОНЕНКО (1,8%).

По мнению относительного большинства граждан (43,5%) среди украинских политиков самым большим “Разочарованием 2009 года” является нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО.

Других политиков номинировали в качестве “Разочарования года” существенно меньшее количество опрошенных: Ю.ТИМОШЕНКО (20,5%), В.ЯНУКОВИЧА (8,4%), В.ЛИТВИНА (1,4%), П.СИМОНЕНКО (1,2%) А.ЯЦЕНЮКА (0,9%) и С.ТИГИПКО (0,3%).

Опрос проводился 11-16 декабря 2009 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.