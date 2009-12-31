ЦИК зарегистрировала еще 255 международных наблюдателей
09:12, 31 декабря 2009Разное
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Всего - 704 на выборы Президента
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 255 международных наблюдателей на выборы Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании Центризбиркома.
В частности, ЦИК зарегистрировала 4-х наблюдателей по представлению Посольства Японии в Украине, 234 наблюдателя от международной общественной организации развития избирательных технологий “За справедливые выборы”, а также 17 наблюдателей от международной общественной организации “Украинский конгрессовый комитет Америки”.
В целом на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 704 международных наблюдателей на выборы Президента.
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