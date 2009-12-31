ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 декабря

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Группу «Приват» лишают «бензиновых» привилегий», в котором пишет - монополия «Привата» на рынке нефтепродуктов пошатнулась. Правительство приняло два постановления, которые кардинально меняют расстановку сил на отечественном топливном рынке. Но вступить в силу новым правилам мешает Минюст…

http://delo.ua/biznes/rynki/gruppu-privat-lishajut-benzinovyh-privilegij-135905/

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Также «Дело» в материале «НКРЭ отменила льготные цены на газ для сахарных заводов» пишет - Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила отменить свое прежнее постановление, которым по рекомендации Кабмина вводился льготный уровень цен на природный газ, реализуемый производителям сахара…

http://delo.ua/biznes/rynki/nkre-otmenila-lgotnye-ceny-na-gaz-saharnyh-zavodov-135897/

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«Украинская правда» в публикации «Год 2009: Тарифный шок, конный лохотрон и Черновецкий в мокрых трусах» пишет – пока не пробили куранты и мы еще раз не перешагнули магический рубеж нового года стоит вспомнить, что было в году уходящем…

http://kiev.pravda.com.ua/publications/4b3a502fb73ce/

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«Газета по-киевски» в материале «Как будут дорожать мясо, молоко, доллар и бензин» пишет – прогнозы экспертов выглядят оптимистично: существенно подорожает только сахар, масло удержит свои позиции. Но если глянуть глубже – у населения просто нет денег, чтобы тратить больше…

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/31/073901.html

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«Газета по-киевски» в материале «Аренда «морозится» исследует вопрос, почем сейчас сдают жилье и каких цен ждать в 2010 году…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/12/31/073621.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Нефтяники ожидают цену нефти в 2010 г. на уровне $60-80 за баррель» подает прогнозы главных нефтяников России…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2009/12/30/918384

(УНИАН)